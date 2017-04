Abbott skadad på träning

Foto: Johannes Hägglund

JÖNKÖPING. Här är bilden HV71 inte vill se.

Lagkaptenen Chris Abbott, 33, åkte på smäll på dagens träning och fick ledas av isen.

– Det är för tidigt att säga om han kan spela på söndag, säger HV71:s sjukgymnast.

Foto: STEFAN PERSSON / BILDBYRÅN

HV71 är redan klart för final och har nu fem dagar på sig att ladda upp inför den första finalen på söndag, Laget tränade på is i dag och drygt en halvtimme in på träningen brakade lagkaptenen Chris Abbott in i sargen och blev liggande, och spelarna ropade efter lagets sjukgymnast Andreas Frostemark.

– En olycklig smäll, men vi hoppas inte det är allvarligt, säger HV71:s tränare Johan Lindbom

Abbott blev liggande någon minut innan han fick hjälpas av isen.

”Lär veta mer imorgon”

– Jag såg inte smällen själv, men han fick en tackling och han fick kliva av. Vi ska göra mer undersökningar på honom senare i dag, säger Andreas Frostemark, som inte vill säga var Abbott fick smällen.

– Han fick en smäll. Vi ska kolla upp det, säger Frostemark.

Första finalen är på söndag. Vad tror du om Abbotts chanser att spela då?

– Det är för tidigt att säga i dag, det har precis hänt. Så fort gör vi inte bedömningar. Det ska väl inte vara någon fara, men det beror lite på vad vi hittar senare i dag. I morgon lär vi veta mer, säger Frostemark.

Gjort sex poäng

Chris Abbott inledde slutspelet utanför laget, men efter David Ullströms skada har han varit med i truppen och i de senaste matcherna har han varit center i en kedja med Kevin Stenlund och Anton Bengtsson. På sju matcher i slutspelet står den 33-årige kanadensaren noterad för sex poäng (1+5).

HV71 har sedan tidigare Teemu Laine och David Ullström på skadelistan. Backen Lawrence Pilut var inte med träningen på grund av sjukdom.