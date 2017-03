Djurgården på sommarlov – efter bortdömda målet

Djurgården jagade en kvittering med sekunder kvar.

Joel Eriksson Ek ville annorlunda.

– Vi fick inte stopp på honom, säger Djurgårdstränaren Robert Ohlsson till C More efter 3–5-förlusten.

Foto: Peter Wixtröm

Det har snackats om många ”rysare” i SHL under säsongen, men frågan är om inte onsdagens drabbning i Karlstad var den på förhand hetaste.

Färjestad mot Djurgården i en direkt avgörande match om kvartsfinalplatsen.

Då vann Färjestad med 5–3 efter ett rafflande drama i Löfbergs Arena.

Eriksson Ek matchhjälte

Djurgården tog ut målvakten med en minut kvar och underläge 3–4 i jakten på en kvittering, men kammade noll.

Joel Eriksson Ek skickade in 5–3 med 34 sekunder kvar.

– Det var små marginaler, men vi skapade mycket och var lite starkare än Djurgården. Det här ger mycket energi. Nu ser vi framåt, säger Leif Carlsson, tränare i Färjestad, till C More.

Slagsmål direkt

Att det var ett laddat möte märktes direkt.

Åttondelsfinalen var bara 33 sekunder gammal när Alexander Urbom rök ihop med Joel Eriksson Ek och den slagväxlingen satte temat för resten av matchen. Energi, fart – och heta känslor.

Niclas Bergfors styrde in 1–0 till Djurgården 14.08 in i första (lysande assist av Markus Ljungh) efter en blixtsnabb spelvändning, men fler mål blev det inte i perioden, där Tomas Skogs haltade ut med en fotskada med 15 sekunder kvar.

– De kom ut med hård press och tog över lite efter vårt mål. Vi lutade oss tillbaka för mycket i egen zon, säger Bergfors till C More.

”Tryckte ner oss”

Matchhjälten Eriksson Ek kvitterade till 1–1 i powerplay drygt fem minuter in i andra, innan en oväntad målskytt åter sköt Djurgården i ledning.

2–1-målet 18.40 in i andra var Henrik Erikssons första för säsongen.

– Tur att den studsade in. Vi fick inte till det i andra, de tryckte ner oss och tvingade oss till försvar, säger Eriksson, som var snabbt framme när Mikael Wikstrand la en klantig passning rakt in framför egen kasse.

Färjestad-backen fick dock snabbt revansch. 40 sekunder in i tredje skickade Wikstrand in 2–2 efter en svajig insats av Adam Reideborn i bortamålet. Djurgården hade en puck i mål fem minuter senare, men domarna bedömde att målskytten Mikael Ahlén tryckte in Jonas Holös i eget mål och dömde bort.

– Varför den döms bort skulle jag vilja få förklarat för mig, säger Niklas Wikegård i C More.

”Stolt”

I stället gjorde Milan Gulas 3–2 till Färjestad med nio minuter kvar. Djurgården kämpade febrilt för ett kvitteringsmål, tog ut målvakten med drygt två minuter kvar – men fick 2–4 i baken när Per Åslund prickade tom kasse.

Djurgården reducerade till 3–4 genom Niclas Bergfors efter 18.51 och hade också chans på mer, men förgäves.

– Jag är stolt, men inte nöjd. Vi hade matchen och skapade tillräckligt mycket för att vinna, men gav dem för stora möjligheter, säger Djurgårdstränaren Robert Ohlsson till C More.

Nu väntar HV71 för Färjestad i kvartsfinalserien (bäst av sju), med start på lördag.

