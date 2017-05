Bäckström vill avsluta med Tre Kronor-framgång

NEW YORK. Säsongen med Washington slutade för tidigt – och på ett för plågsamt sätt.

Därför kommer kommer Nicklas Bäckström till VM.

– Ja, jag känner verkligen att jag vill spela vidare. Att få avsluta med en framgång med Tre Kronor skulle betyda mycket, säger han till Sportbladet.

Rickard Grönborg och resten av Tre Kronor -ledningen drar jackpot efter jackpot...

På fredagskvällen, svensk tid, blev det alltså helt klart att även Nicklas Bäckström, bäste svenske centern i NHL, kommer till Tyskland.

– Det har varit några tunga dagar sedan vi åkte ur Stanley Cup och det ska bli skönt att fokusera på något som är roligare, säger ”Bäckis” när vi når honom i den amerikanska huvudstaden.

Han fortsätter:

– Säsongen tog slut för fort, jag känner mig fräsch och pigg och vill spela vidare.

Framme på söndag i VM-staden

Den 29-årige gästriken hoppar på ett plan på lördag kväll och landar således på tysk mark under söndagen – med hopp om guld.

– Jo, det är klart. Det skulle betyda mycket att få avsluta säsongen med en framgång i VM, fortsätter han.

LÄS OCKSÅ Bäckström och Lindberg klara för VM

– Jag har inte kunnat följa det så noga tidigare men det är ju många härifrån som tackat ja så vi har ett bra lag på papperet. Det blir inte lätt ändå, man måste leverera också, men jag känner mig hoppfull.

Grönborg & co gjorde också klart med Skellefteå-bördige New York Rangers-stjärnan Oscar Lindberg under fredagen.

– Ja, det är lite stressigt just nu. Jag håller på och packar och flyger med ”Henke” till Tyskland om några timmar, berättar han på telefon från lägenheten på Manhattan.

Tackade ja på stående fot

Den 25-årige centern har utgående kontrakt och det brukar sätta käppar i hjulet för VM-medverkan, men Oscar övervägde inte ens att tacka nej när han fick frågan om VM.

– Vi har löst försäkringsfrågan och Rangers sa att det bara var att åka så jag behövde inte fundera så mycket, berättar han.

– Jag tycker det gått bra under Stanley Cup-slutspelet och känner att jag vill fortsätta spela. Det ska bli riktigt roligt.