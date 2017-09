Luleås hån mot Sweatt: ”Riktigt roligt”

LULAÅ. Det sägs att allt är tillåtet i krig och kärlek.

När HV 71:s Bill Sweatt kom tillbaka till Luleå väntade ett elakt hån.

– Jag skrattade gott. Riktigt roligt, säger han.

Sweatt spelade två säsonger i Luleå, men när klubben inför denna säsong ville göra en omstart var han en av alla importer som inte fick nytt kontrakt.

I stället hamnade han hos mästarlaget HV 71. Och när han för första gången återvände till Luleå väntade en speciell ”present”.

När han klev in i gästernas omklädningsrum hängde en lapp med texten: ”Välkommen tillbaka till Luleå”. I anslutning till texten fanns tre bilder, varav en var på Sweatt och en bild föreställde en av karaktärerna i filmen ”Dum och dummare”.

”Jag är oskyldig...”

Sweatt misstänkte direkt sin forne klubbkompis Brendan Mikkelson.

Men efter matchen, när de två kompisarna, träffades för ett litet snack svor sig Mikkelson fri från anklagelsen.

– Det var inte jag. Jag är oskyldig.

Vem var det?

– Det kan jag inte säga. Man kan inte göra så mot en lagkompis, eller hur.

Men du vet vem som gjorde det?

– Ja, det vet jag, men jag säger det inte.

Sweatt vet alltså inte ännu vem som utförde bildhånet, men tog det med humor.

– Jag bara skrattade. Det var great fun.

Varför misstänkte du Brendan Mikkelson?

– Jag fick bara en känsla. Men jag gissar att jag tog fel.

HV71 nollade Luleå

Kanske var det därför han gav Mikkelson en tuff tackling redan i första bytet. Men – om Mikkelson talar sanning – var det alltså fel kille som fick den.

Sweatt fick ändå jubla över en klar seger mot sitt gamla lag, en match som efteråt kom att handla mycket om två tacklingar i tredje perioden.

Först fick Luleås Johan Harju en stenhård tackling som tvingade honom att bryta matchen. Ändå blev det ingen utvisning.

Kort därefter delade Luleås Joey Hishon ut en lika hård tackling på HV 71:s Dylan Reese. Då tog domarna 2+10 för checking to the head. På just den utvisningen dödade HV:s Victor Ejdsell matchen genom att göra 2-0.

Ändå var det inte upprört i Luleås omklädningsrum. Åtminstone inte utåt.

– Det är så svårt att se. Jag tycker HV:s spelare böjer på huvudet. Men det är absolut inte på grund av det vi förlorar matchen. Vi fick våra lägen i power play, men fick inte in pucken, sa lagkaptenen Niklas Olausson.

