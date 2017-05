Bäckström på plats – spelar redan i kväll?

Henrik Lundqvist, 35, och Oscar Lindberg, 25, i går.

Nu har även Nicklas Bäckström, 29, anslutit till Tre Kronors VM-trupp.

Washington-stjärnan tränade med laget på söndagen och kan få spela redan mot Danmark i kväll.

LÄS OCKSÅ Henrik Lundqvists kärleksförklaring till VM: ”Som en festival”

NHL-stjärnorna har avlöst varandra på löpande band när det gäller att tacka ja till VM-spel med Tre Kronor .

New York Rangers-spelarna Henrik Lundqvist, 35, och Oscar Lindberg , 25, anslöt till truppen under lördagen och kastades genast in i träningen inför söndagens match mot Danmark.

– Jag älskar att spela för Sverige. Det är en ära. VM är väldigt speciellt och det är därför så många spelare kommer hit, sa Lundqvist på en presskonferens.

Hade försäkringsstrul

Nu har även Nicklas Bäckström , 29, anslutit till VM-truppen i Tyskland.

Washington Capitals supersvensk landade i Düsseldorf under söndagsmorgonen för att sedan ansluta till matchvärmningen.

Det har varit oklart om centern skulle få spela mot Danmark. Under lördagen kom nämligen beskedet att Bäckström saknar försäkring och därför inte får gå på is (inte ens träna) innan papperna är klara, men då 29-åringen alltså deltog på träningen (som blev förlängd för Bäckströms skull ) pekar mycket på att han finns med i kvällens matchtrupp.

LÄS OCKSÅ Bäckström vill avsluta med Tre Kronor-framgång

”Skulle betyda mycket”

Bäckström slutade fyra i NHL:s poängliga (86 poäng) den gångna säsongen. Han har pekats ut som den som ska lyfta Tre Kronors hittills hackande powerplay-spel.

– Det skulle betyda mycket att få avsluta säsongen med en framgång i VM, sa Bäckström till Sportbladet tidigare i veckan.

29-åringen hann också med 13 poäng på 13 matcher i slutspelet, innan Washington åkte ut i kvartsfinalen mot Pittsburgh.

– Säsongen tog slut för fort, jag känner mig fräsch och pigg och vill spela vidare, sa Bäckström , som blir den 19:e (!) NHL-stjärnan att ansluta till Sverige i VM.

⁠ Danmark–Sverige spelas 20.15 på söndagen.

✓ Häng med bakom kulisserna i Tre Kronor i Sportbladets blogg ”Inside Tre Kronor”.

LÄS OCKSÅ Tre Kronors vapen: Henkes ”skrämsel”