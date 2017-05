Ottawa kungar på övertid: ”Stabilt”

Vunnit sex av sex möjliga





NEW YORK. Ottawa Senators gjorde som de brukar i första konferensfinalen mot Pittsburgh i natt.

De vann på övertid – för sjätte gången, av sex möjliga, i årets Stanley Cup-slutspel.

– Väldigt skönt att få en seger direkt. Men jag tycker vi spelade bra och förtjänade att vinna, säger Erik Karlsson till Sportbladet efter 2-1-seger Bobby Ryan säkrade fem minuter in i förlängningen.

Det verkar inte som att det går att slå Ottawa Senators i övertidsdraman.

De har alltså gått upp i sex stycken under sin resa genom slutspelet den här våren – och vunnit samtliga.

Ingen tillfällighet, kan man nog slå fast.

– Nej, kanske inte. Det är ju några gånger och vi har sett till att vara med bra med när det kommit till de där avgörandena, säger Erik Karlsson på telefon från hotellrummet efter den inledande konferensfinal-ronden i Pittsburgh.

I natt såg Jean-Gabriel Pageau – ynglingen som formligen öste in mål på Henrik Lundqvist i förra omgången och tydligen fortfarande är glödande het – till att gästerna fick ledningen i slutet av första perioden.

Sedan genomförde Sens den perfekta bortamatchen.

”En stabil insats”

Drog ner tempot, kloggade igen egna planhalvan och gjorde det väldigt svårt för pingvinerna att alls få någonting uträttat.

– Jo, det var en stabil insats, fortsätter Erik.

– Även om de ägde pucken och förde spelat tycker jag att vi hade kontroll och trummade på bra, även fast de ju till slut fick in ett mål. Vi kom inte av oss för det.

Precis. 14.25 in i tredje perioden lyckades Evgeni Malkin – lagets klart mest energiske forward – till sist spräcka Craig Andersons nolla.

Då kändes det som att pingvinerna kanske ändå skaffat sig lite momentum, men nej.

Ottawas killer-instinkt i avgörande lägen blev utslagsgivande igen.

Ryan avgjorde

4.59 in i övertidsperioden trampade Bobby Ryan in framför Marc-Andre Fleury och sprätte in en elegant backhand i nättaket.

– Otroligt skönt förstås. Det är väldigt bra att få en seger direkt, säger ”EK65”.

– Man jag tycker som sagt att vi spelade bra och förtjänade att vinna ikväll.

Själv stod Erik som vanligt för ypperliga uppspel, fina passningar och hisnande genomåkningar – men inte lika många som i merparten av matcherna mot Boston och New York Rangers.

– Jag är nöjd med min egen insats. Det kändes bra. Men Pittsburgh har så många offensiva att man får fokusera på defensiven i första hand, säger han.

Nästa match i serien spelas natten till tisdag.