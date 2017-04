”De hade inte lagt ner om de sett allvarligt på det”

Adam Rachidi Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av kvalserien till hockeyallsvenskan som en misstänkt rasistattack ägde rum där Visby/Romas Adam Rachidi ska ha blivit utsatt av Kristianstads Viktor Holmqvist.

Visby/Roma anmälde händelsen till Svenska ishockeyförbundet, men där lades anmälan ner av disciplinnämnden.

– Det känns som att de inte hade lagt ner det om de sett allvarligt på det, säger Rachidi som nu inte kommer gå vidare med någon ytterligare anmälan.

Det var i den åttonde omgången av kvalserien till hockeyallsvenskan som Visby/Roma och Kristianstad möttes.

I slutet av matchen utbröt mycket känslor och anledningen ska ha varit att Kristianstads Viktor Holmqvist kallat Visby/Romas Adam Rachidi för ”jävla svarting”.

Efter händelsen nekade Holmqvist till anklagelserna och därför valde Visby/Roma att göra en anmälan till det Svenska ishockeyförbundet.

– Vi har aldrig behövt lämna in en anmälan tidigare. Därför har vi avvaktat och hoppades att spelaren skulle ringa upp och be om ursäkt. Men när inte det hände så kände vi att vi måste markera att det inte är ett okej beteende, sa Visby/Romas sportchef André Lundholm då till Sportbladet.

Inte tillräckligt bevis

Strax därefter lades anmälan ner av disciplinnämnden med följande motivering:

”Det bevismaterial som givits in till nämnden består av filmsekvenser, av vilka det inte klart framgår vad som sades vid händelsen. I övrigt är det uppgifter lämnade av Visby/Roma i anmälan som får ställas mot Viktor Holmkvists bestridande. I anmälan uppges visserligen att två andra spelare hört vad som sades. Några närmare uppgifter från dessa personer har dock inte getts in i ärendet. Mot denna bakgrund finner nämnden att utredningen inte är sådan att det, mot Viktor Holmkvists bestridande, kan anses utrett att han sagt det som lagts honom till last i anmälan. Anmälan bör därför lämnas utan bifall.”

”Tog det inte på allvar”

Nu har Visby/Roma och Adam Rachidi valt att inte gå vidare med ärendet genom att överklaga eller polisanmäla händelsen.

– Nej, det känns inte som att polisen kommer att komma fram till något mer än disciplinnämnden. Samtidigt känns det inte som att de lagt ner det om man sett allvarligt på det. De har inte ens frågat om namnen på de spelarna som hörde vad han sa, säger Adam Rachidi.

Visby/Romas sportchef känner nu att saken är utagerad.

– Vi visade att det inte är ett okej beteende genom att göra en anmälan. Sen är jag inte förvånad över att det lades ned, så är det när ord står mot ord, säger André Lundholm.

Rachidi är dock fortfarande påverkad av händelsen.

– Jag är fortfarande upprörd över det som skett. Det kommer att ta ett tag innan det går över, men jag hoppas att han ångrar sig, säger Rachidi.