Brynäs körde över Luleå

Brynäs glödheta juniorer visade på nytt vägen.

Hemmalaget körde över Luleå.

– Vi måste visa mer stolthet, säger Luleå-tränaren Stefan ”Skuggan” Nilsson.

Foto: ANDREAS SANDSTRÖM, BILDBYRÅN

Brynäs bjöd hemmapubliken på stor underhållning när laget ställdes mot Luleå för andra gången på två dagar.

Laget är nu ny tabellsexa efter andra raka segern.

Och det var den glödheta juniorkedjan, som låg bakom vändningen i förra matchen, som levererade även i kväll.

19-årige Lucas Carlsson satte 1–1 efter att Luleå tagit en tidig ledning. Sedan stod Linus Ölund, 19, och kedjekompisen Samuel Asklöf, 18, för 2–1 och 3–1.

Till slut blev det en 6–2-seger.

– Jag måste berömma juniorkillarna. De är totalt mentalt oförstörda och kommer in och hjälper till när det hade gått i stå lite, säger målskytten Johan Alcén i C More.

”Förtjänar det inte ens”

I Luleålägret var känslan den totalt omvända.

– De förtjänar inte ens alla mål. Det är våra egna misstag, det får inte se ut så, sa en frustrerad Karl Fabricius.

Tränaren Stefan ”Skuggan” Nilsson såg sammanbiten ut i båset och hade lätt att hålla sig för skratt i pausintervjun inför den sista perioden.

Två av baklängesmålen kom efter dråpliga misstag.

– En total härdsmälta, sa tränaren.

– Vi måste ut och visa stolthet. Några 100 fans har rest ner och vi måste visa mer stolthet än vi gjorde i andra perioden, säger Nilsson.