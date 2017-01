”Leksand har världens bästa fans”

Leksands-fansen gör allt för att klubben ska kunna slutföra Mattias Ritolas övergång till klubben.

Nu tok-swishar fansen pengar till klubben för att få hem Ritola.

– Jag blir helt rörd. Världens bästa fans, säger Mattias Ritola.

Leksand har legat lågt när det gäller värvningar under säsongen. Trots att nykomlingen hela tiden legat under kvalstrecket har klubbledningen haft is i magen och väntat på att rätt namn ska dyka upp.

Och nu har klubben fått napp från en riktig toppspelare.

Mattias Ritola , 29 år.

Är muntligt överens

Han bröt kontraktet med Fribourg-Gottéron på onsdagsförmiddagen och Sportbladet kunde avslöja att VM-spelaren från Moskva i våras är muntligt överens med dalaklubben.

Ingen större överraskning då Mattias Ritola alltid varit hemkär och även köpt en fin bostad i Västanvik, strax utanför Leksand.

I Leksands-TV på onsdagseftermiddagen berättade vdn Christer Plars att de pratar med Ritola och att de ser honom som en önskespelare. Men de sista ekonomiska bitarna är inte på plats.

Något som gjort susen.

På eftermiddagen och kvällen har Leksandsfansen visat sin välvilja och swishat in pengar till Leksands IF .

”Jag blir helt rörd”

– Jag vet inte exakt hur mycket vi fått in, ser bara de som skickat ut sina swishar på sociala medier. Man vi kan hoppas på bra flow, säger marknadschef Patrik Skoglund.

Mattias Ritola har givetvis noterat fansens lycka och fansens imponerande swish-kampanj.

Han kan inte just nu inte prata om framtiden i Leksand, eller vad som hände i Schweiz.

Men han vill visa sitt stora tack till fansen.

Enligt uppgift till Sportbladet anländer Ritola till Leksand inom den närmsta tiden.

Leksand möter under torsdagskvällen Linköping i Tegera Arena. Och Djurgården i Hovet på lördag.