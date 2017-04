”Omöjligt” avgörande av Karlsson

OTTAWA. Första kapitlet i ”sagan om de två svenskarna” slutade med en Erik Karlsson Special.

Han avgjorde duellen mot Henrik Lundqvist med ännu ett av sina bisarra skott från högra sarghörnet.

– "Henke" var jävligt bra hela matchen, så det var skönt att få in en sådan puck. Hur det går till? Äh, jag vet inte. Det verkar bara vara så jag kan göra mål nuförtiden, säger den småländske stjärnan till Sportbladet efter den inledande 2-1 segern mot New York Rangers.













NHL och de nordamerikanska tv-bolagen har sålt in playoff-serien mellan Ottawa Senators och New York Rangers som ”The tale of two Swedes” – och det är svårt att säga något annat än att första ronden i Canadien Tire Center i natt levde upp till det temat.

Det handlade extremt mycket om Henrik Lundqvist – och i slutminuterna stal Erik Karlsson showen.

”Henkes” förstaperiod var ingenting mindre än en av karriärens bästa. Han stoppade 21 skott och radade upp det ena konstverket till räddning efter det andra – med en helt omöjlig när Mike Hoffman fick all tid i världen med öppen kasse som särskilt utropstecken.

Karlssons ”omöjliga” mål

– Ja, vi sköt mycket och han gjorde väldigt många bra räddningar. Vi visste att han skulle göra det, men kände att om vi bara fortsätter pumpa så kommer någon puck till slut gå in, säger Erik Karlsson när vi träffar honom efteråt om kompisen som för ett par veckor förvandlats till fiende.

Den teorin visade sig hålla.

Ryan Dzingel lyckades redan i ett powerplay i slutet av andra perioden kvittera den 1-0-ledning Ryan McDonagh hade givit gästerna tio minuter tidigare – och sen klev alltså ”EK65” in på scenen och satte punkt för första kapitlet i sagan med en riktigt specialare.

Drygt fyra minuter återstod när han sög åt sig pucken nere i högra hörnet i offensiv zon, avvaktade någon sekund och drog sedan iväg ett skott längs förlängda mållinjen - och via Derek Stepan letade det sig på något underligt vis in bakom ”Henke”.

”Förtjänade segern”

Det är tredje gången på en dryg månad den 26-årige smålänningen de börjat betrakta som rena guden i den kanadensiska huvudstaden gör mål med ett overkligt skott från samma sarghörn.

– Tre, är det så många? Ja, jag får söka mig dit. Det är bara så jag kan göra mål nuförtiden, skrockar han.

– Nä, ärligt, jag ser inte var den ska gå utan försöker bara få pucken på mål och hoppas på studsar. Det var förstås skönt att en sådan gick in när ”Henke” hade varit så jäkla bra hela matchen. Men jag tycker samtidigt att vi förtjänade segern, vi gjorde en riktigt bra match.

Henke: ”Det sög”

För Lundqvist var det mindre skönt.

– Jag såg aldrig pucken och försökte bara gissa var den skulle komma. Till slut träffade den mig i huvudet. Ja, det sög, säger han med låg stämma.

Nästa del i ”The tale of two Swedes” skrivs på svenskvänlig tv-tid på lördag – 21.00.

Det kan vara en idé att ta reda på hur äventyret fortskrider.

