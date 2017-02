Modo i kris då skickar NHL-stjärnan värmande ord

NEW YORK. ”Om vi ändå hade sådana spelare fortfarande”, var det säkert en och annan dyster Modo-supporter som tänkte när Mats Zuccarello avgjorde lördagens matiné på Madison Square Garden med ett grant mål.

Om det kan vara någon tröst känner den briljante lille norrmannen med sina gamla fans.

– Ja, jag bryr mig fortfarande väldigt mycket om Modo och tycker det är väldigt trist att de befinner sig i en så jobbig situation. Men förhoppningsvis kan det komma något gott ur det här också, säger ”Zuke” till Sportbladet.

Foto: AFP Sport

Ställningen i den slutspelsartade bataljen mellan bittra rivalerna New York Rangers och Washington Capitals var 1–1 när Mats Zuccarello åtta och en halv minut in i tredje perioden direkt efter tekning tog ett par skär rakt in i slottet, fick en perfekt passning av Chris Kreider från bakom kassen och snärtade in det matchavgörande målet,

Väldigt snyggt.

Nästan så man kunde får för sig att det var en inövad variant.

– Nja, jag vill ikke röpe nå.

Förlåt?

– Jag hade flyt. Flax.

I övrigt tycker den 29-årige gutten dock att det var med skicklighet och rätt sorts inställning Rangers bärgade en välförtjänt seger.

– Ja, vi gjorde framförallt en bra förstaperiod. I andra var de med mer och så blev det lite fram och tillbaka i tredje, fortsätter han.

– ”Henke” var bra i kassen, men vi spelade samtidigt tajt defensivt och såg till att deras bäste spelare fick väldigt lite utrymme.

Tänker på Modo

Om hans gamla lag i Sverige, Modo, ändå uppträdde på samma sätt...

Det händer faktiskt att ”Zuke” tänker på just det.

– Ja, det är klart att jag fortfarande bryr mig om Modo. Jag spelade ju där i flera år och klubben har stor del i att jag kommit hit, säger han.

– Det är väldigt tråkigt att det går så tungt just nu, men förhoppningsvis kan det komma något bra ur det här också. De kan nog bygga något nytt och börja om från början.

Henke visade klass

Ord som värmer i Ö-vikstrakten, kanske?

Även Henrik Lundqvist hade, precis som hans norske lagkamrat slår fast, en fin eftermiddag hemma på Garden.

Han stoppade 31 skott och stod för ett par riktigt raffinerade insatser i avgörande lägen.

– Det är alltid lite lurigt att spela så här tidigt, vi började ju redan halv ett. Man får verkligen se till att komma igång redan under värmningen. Men jag tycker det kändes riktigt bra idag, säger ”Henke”