Rögle kvar i SHL – efter långa rysaren

Foto: CMORE

Efter ett långt förlängningsdrama.

Bik Karlskoga spelar i hockeyallsvenskan även i höst – Rögle i SHL.

– Vi har gjort det bra med tanke på skadorna, säger Rögle-tränaren Anders Eldebrink till C More.

Frågan är om ”kniven mot strupen” räckte för att beskriva Bik Karlskogas läge i kvalet till SHL? 0–3 i matcher mot Rögle – och underläge 1–2 inför tredje perioden i fjärde mötet i Nobelhallen på onsdagen.

– Lindbäck (Anders, Rögle-keepern) är tät. Vi måste in och förstöra för honom, in och grisa mer. Nu är det vi som ska börja vända matcherna, sa Karlskoga-forwarden Calle Persson till C More inför tredje.

Maraton-match

Då stänkte Sebastian Collberg in 3–1 till gästerna efter 49 sekunder.

Tack och godnatt?

Inte alls.

Karlskoga gick på tokoffensiv andra halvan av tredje och lyckades reducera två gånger om (2–3 med åtta minuter kvar och 3–4 sex minuter senare), innan Theodor Lennström fullbordade vändningen när han skickade in kvitteringen med 17 (!) sekunder kvar av ordinarie.

I den andra (!) förlängningsperioden klev sedan Felix Schütz fram, skickade in avgörande 5–4 och skickade Rögle till vidare spel i SHL.

– Vi måste ha bättre spelare, klasspelare inför nästa säsong, säger Rögle-tränaren Anders Eldebrink till C More.