Vita Hästen skrällde mot Leksand

Topptippade Leksand har fortsatt svårt att övertyga i årets hockeyallsvenska.

I dag skrällförlorade dalalaget hemma mot Vita Hästen.

– Som det här gestaltar sig ska vi vara nöjda med, säger Leksands tränare Markus Åkerblom.

Leksand fick många topptips inför säsongen.

Och visst började man med en seger hemma mot Södertälje. Men sedan följde en förlust mot Björklöven, en inte särskilt övertygande 2–1-seger hemma mot Troja och en förlust mot Modo.

En negativ trend som förstärktes i Tegera Arena i dag.

Vita Hästen – som i sin tur tippats i botten av flera experter – stod upp bra mot Leksand i de två inledande 0–0-perioderna och i tredje perioden tog man också ledningen.

Jonathan Tholander och Rikard Palmberg kom loss i en två mot en-situation och Palmberg kunde avsluta anfallet med en lång dragning och mål.

Palmberg hjälte

Leksand fixade en kvittering genom Mattias Nilsson och de flesta i hemmaarenan trodde nog också att Oskar Lang avgjort matchen men då klev Pontus Sjögren in med en otrolig räddning.

I stället gick matchen till förlängning där skyttekung Rikard Palmberg slog till igen.

– Det är nog ett försök till passning egentligen men den går in mellan benen, ibland ska man ha tur, säger Palmberg till C More efter säsongens sjätte mål.

Seger var Vita Hästens tredje raka.

Tränaren självkritisk

Leksands tränare Markus Åkerblom var inte alls nöjd.

– Det är klart vi är besvikna över både prestationen och resultatet, men Vita Hästen gör en riktigt bra match och som det gestaltar sig får vi vara nöjda med en poäng, säger han.

Han är självkritisk:

– När vi kommer ut så här energilösa och tafatta från start är det något i förberedelserna som klickat.

Har ni gjort något annorlunda inför den här matchen?

– Nej vi har inte gjort något annorlunda. Men uppenbarligen borde vi ha gjort det. Det får jag ta på mig, säger Åkerblom.