Sveriges succé – finskt jättefiasko

En match kvar att spela.

Men Juniorkronorna säkrade gruppsegern redan i natt.

– Skitroligt, säger matchhjälten Alexander Nylander i SVT.

Nylander avgjorde mot Finland. Foto: Jimmy Wixtröm

Juniorkronornas makalösa svit förlängdes i natt.

Sverige har nu 39 (!) raka gruppspelsmatcher i JVM utan förlora.

Och återigen var det Alexander Nylander som låg bakom segern.

Den 18-årige forwarden – till vardags hemmahörande i Buffalo Sabres farmarlag Rochester Americans – hade gjort fyra poäng (2+2) i de två första matcherna och i nattens drabbning mot Finland klev han alltså fram igen.

Öser in poäng

16,35 in i första perioden satte Aapeli Rasanen 1–0 till Finland men halvvägs in i den andra perioden hittade Alex Nylander fram till Lias Andersson – som tryckte in kvitteringen till 1–1, och direkt i inledningen av den tredje perioden satte Nylander själv 2–1-målet, fint framspelat av Carl Grundström.

Och med en och en halv minut kvar att spela satte Nylander även 3–1 (slutresultatet) i öppen kasse.

Resultatet innebär att Sverige har säkrat gruppsegern redan nu – trots att en match (mot Tjeckien) återstår.

– Det är skitroligt. Jag var med om det förra året också och det är en härlig känsla i år igen, säger Nylander i SVT.

Om sin egen succé säger han:

– Det är alltid skönt att göra mycket poäng. Jag fokuserar bara på att spela så bra som möjligt. Jobbar man hårt så kommer resten. Det har gått bra hittills, så det är bara att fortsätta.

Nära dunderfiasko

Resultatet innebär samtidigt att Finland är snubblande nära ett monumentalt fiasko.

Den regerande mästaren måste nu förlita sig på att Danmark slår Schweiz i kväll – samtidigt som man själv besegrar Schweiz i morgon kväll.

Annars slutar Finland sist i gruppen och tvingas till match – om nedflyttning.