Berts ilska: ”Det ska vara straff”

Skellefteå ville ha straff i förlängningsdramat mot Frölunda.

Efteråt försökte tränaren Fredrik Öberg konfrontera domarna.

– Jag tycker det ser solklart ut, säger han till Sportbladet.

Den sjunde och avgörande kvartsfinalmatchen mellan Frölunda och Skellefteå blev högdramatisk.

2-2 efter ordinarie speltid innebar förlängning.

Då uppstod heta känslor.

Pär Lindholm hade chansen att peta in pucken på en retur, men lyckades inte.

Frölunda-målvakten Johan Gustafssons klubba flög i väg från stöthandsken och Skellefteå menade att han kastade den med flit, och vädjade därför om straff.

Men domarna friade.

Och kort efteråt avgjorde Victor Olofsson matchen till Frölundas fördel.

– Det ska vara straff. Han (Johan Gustafsson) hade en likadan tidigare i matchserien också, där han kastade klubban. Så det ska vara två straffar, säger Skellefteå-tränaren Bert Robertsson i C More.

Försökte konfrontera domarna

Även tränarkollegan Fredrik Öberg var irriterad.

Han ska efter matchens slut ha försökt konfrontera domarna, men stoppats i katakomberna av SHL:s vd Jörgen Lindgren.

– Jag tycker det ser solklart ut på reprisen. Det är inget snack om att han (Gustafsson) kastar klubban, säger han till Sportbladet.

Tycker du att det avgör hela kvartsfinalen?

– Vi har ju en ganska bra straffläggare i Jocke Lindström, så det finns en bra chans att vi hade kunnat avgöra. Men det är tufft och tajt hela vägen in över sju matcher.

Du var på väg in för att prata med domarna men Jörgen Lindgren (SHL:s vd) stoppade dig. Vad sa han?

– Att det där tar vi något annat år, säger Fredrik Öberg.

Frölunda-målvakten Johan Gustafsson var sparsam i sina kommentarer, i C More, efter matchen:

– Jag vet inte, jag har egentligen inga kommentarer. Det är en puck framför mål och jag slänger ut en arm. Det är som det är.

C More: Det hade blivit straff om domarna tyckt att du kastat klubban medvetet?

– Men nu var det så den här gången. Det hade kanske kunnat gå åt andra hållet också. Det är små marginaler och det är inte lätt för domarna, säger Gustafsson.

För Sportbladet utvecklar han det ytterligare.

– Jag försöker göra allting för att rädda pucken bara. Jag kan inte säga att jag kastar klubban, utan jag försöker bara få över något där. Klubban försvinner från min hand, det är som det är.

”Det här är sorgligt”

Bert Robertsson rejält besviken efter uttåget.

– Det här är sorgligt. Vi har ett gäng krigare som kliver in på isen varje dag. De kämpar för varandra på ett sätt som är fantastiskt. Pojkarna är värda att spela vidare, så det här är förbaskat tråkigt. Att de inte får betalt för det hårda jobb de lägger ner – det är sorgligt, säger han i C More.

Och fortsätter:

– Det är fruktansvärt bittert att vi inte tar oss vidare. Jag hoppas att hela Skellefteå och hela Hockeysverige har sett att det här är ett krigargäng som har gått in i en fruktansvärt tuff miljö men som har levererat. De spelar för att vinna, de spelar helhjärtat, med stort hjärta för Skellefteå och för varandra. Det ska hyllas. Det är det som är bittert just nu, att de inte får lön för mödan.

FAKTA Matchens fem stjärnor +++++ Victor Olofsson, forward, Frölunda Avgör superdramat i förlängningen. ++++ Joakim Lindström, forward, Skellefteå Briljant matchen igenom. +++ Simon Hjalmarsson, forward, Frölunda I grym slutspelsform. Målskytt igen. ++ Joel Lundqvist, center, Frölunda Driver sitt lag framåt. + Sean Bergenheim, forward, Frölunda Lika viktig som Lundqvist. Otrolig pådrivare. Matchens målvakt: Johan Gustafsson, Frölunda Två fantastiska målvakter, men Gustafsson räddar sitt lag i förlängningen. Domare: +++ Matchen: +++++ Jury: Henrik Lundgren, Scandinavium Läs mer