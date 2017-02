Reaktionerna efter känsliga utspelet

FAKTA

SHL 2018/2019

42–48 miljoner

✓ SHL har kommit överens med C More om ett sexårsavtal, gällande­ tv-rättigheter, från ­säsongen 2018/19–2023/24. ­Avtalet är enligt vad Sportbladet erfar värt drygt:

✓ 3,1 miljarder ­kronor totalt

✓ 520 miljoner kronor per säsong

✓ 37 miljoner var för de 14 klubbarna

Eventuella nykomlingar betalar en fallskärm på runt sex miljoner.

▪ Sedan tillkommer centrala ­avtal som ligan tecknar med sponsorer, de senaste åren har det varit runt fem miljoner per klubb. Även den siffran kommer att öka.

▪ En del av den här summan (ett par miljoner per klubb) går till­baka till SHL-organisationen i form av löner och administration med mera.

▪ Klubbarna har fått besked från SHL-ledningen att man under de här sex åren få ut mellan 42–48 miljoner kronor per ­säsong, centrala avtal inräknade.

▪ Det förra fyraårsavtalet med C More var värt 1,3 miljoner kronor (325 miljoner per säsong) och gav de tolv klubbarna (före utökniningen till 14 lag) i snitt 27 ­miljoner per säsong.



HA 2018/2019

2,3 miljoner

Säsongen 18/19 får varje klubb i Hockeyallsvenskan ut ­

2,3 miljoner i avtalspengar. Att jämföra med SHL-klubbarnas

42–48 miljoner.

Hockeyallsvenskans tv-avtal:

16/17: 40 miljoner

17/18: 43 miljoner

18/19: 46 miljoner

19/20: 50 miljoner

20/21: 75 miljoner

Utslaget på fem år (2016–2021) ger avtalet totalt 254 miljoner på fem år, ett snitt på 50,8 miljoner delat på 14 klubbar.

SHL 2016/2017

29 miljoner

✓ Varje SHL-klubb (förutom nykomlingen Leksand) får den här säsongen 29 miljoner kronor i tv- och centrala avtal. Det kan bli någon krona mindre, vissa avtal är rörliga.

▪ Säsongen 17/18 ska summan landa på omkring 30 miljoner/klubb.

HA 2016/2017

1,87 miljoner

✓ Den här säsongen får varje HA-klubb ut 1 870 000 kronor i avtalspengar.

✓ 16/17: 40 miljoner i tv-avtal

▪ Dessutom finns ett sexårsavtal med Svenska Spel som skrevs inför förra säsongen och gäller fyra år till. Totalt får Hockeyallsvenskan 48 miljoner, eller åtta miljoner per säsong i sex år från Svenska Spel.

Sedan går Meca in med ett mindre belopp för att ha sitt namn på kvalet till SHL.