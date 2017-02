”Bäckis” förbluffad: ”Det är helt sjukt”

NEW YORK. Jovisst, det hände i natt igen.

För tionde hemmamatchen i rad gjorde Washington mer än fem mål – den här gången mot Detroit i natt.

– Det är faktiskt helt sjukt. Men på något sätt får vi just nu in även enkla puckar och det är en styrka i sig, säger Nicklas Bäckström, som bidrog med tre nya poäng och plötsligt ligger på delad tredjeplats i poängligan, till Sportbladet efter 6–3-segern.

Foto: TT

Egentligen ska det inte vara möjligt.

NHL-lag gör inte fem mål eller fler match efter match, varken hemma eller borta.

Men det är precis vad Washington Capitals gjort tio gånger i rad i Verizon Center.

Så här ser sviten, inledd tredje januari, ut:

6–5 (mot Toronto), 5–0 (mot Columbus), 5–2 (mot Pittsburgh), 6–0 (mot Chicago), 5–0 (mot Philadelphia), 6–1 (mot Carolina), 5–3 (mot Boston), 5–0 (mot LA Kings), 5–0 (mot Carolina) – och så 6–3 mot Detroit Red Wings i natt.

– Ja, det är faktiskt helt sjukt, utbrister Nicklas Bäckström när vi talar med honom efter den senaste triumfen.

”Är jäkligt het”

– Men alla kedjor spelar bra och bidrar, vi är inte beroende av ett en eller två linor står för all produktion. Och det gör att toppformationerna känner mindre press och kan slappna av och spela ut. Samtidigt känns det som att vi på något sätt får in även enkla puckar just och det är väl en styrka igen.

En som definitivt dragit sitt strå till stacken den senaste tiden är Marcus Johansson.

Han gjorde sitt artonde mål för säsongen mot Red Wings och stod också för en assist.

– Ja, Marcus är jäkligt het just nu, men jag tycker han varit riktigt bra hela säsongen, berömmer ”Bäckis”.

Ericsson bröt handleden

Som inte ligger på latsidan själv heller. Center-stjärnan från Valbo satte spiken-i-kistan-pucken i tom kasse i natt, och plussade förstås på med två nya assist. Det innebär att han nu är på delad tredjeplats i poängligan och har en enda framspelning upp till Connor McDavid i toppen av assistligan.

Som om det inte vore nog står Nicklas på 699 poäng och når snart – förmodligen i nästa match – milstolpen 700.

– Ikväll tycker jag att jag spelade sådär, men det är lite lika för mig som för laget. Poängen ramlar även när det inte går jättebra, menar han.

Henrik Zetterberg gjorde sitt tolfte mål för säsongen, på assist från Gustav Nyquist, men det räckte alltså inte och nu är rödvingarna jumbo i den östra tabellen.

Som om det inte vore nog med elände åkte Jonathan Ericsson på en fraktur i en handled i samband med en tackling och blir borta sex till åtta veckor.