Gabriel Landeskog: ”OS är oerhört högt upp på min lista”

Foto: TT Gabriel Landeskog.

Gabriel Landeskog, 24 år, har inte gett upp förhoppningen att spela OS.

Och suget på att åka till turneringen är stort.

– För jävligt att det blivit så här, säger Colorados lagkapten.

NHL har genomfört en liten pr-turné i Europa och under torsdagen fick Stockholm besök av en rad med NHL-stjärnor.

Givetvis blev det mycket snack om OS och NHLs beslut att inte ha uppehåll för turneringen.

Spelarna är besvikna och upprörda över ägarnas inställning att strunta i OS.

– Det är tråkigt och för jävligt att det blivit så här. Jag tror inte sista ordet är sagt, faktiskt. Än är det inte helt över, säger Gabriel Landeskog , lagkapten för Colorado.

”Måste ta ett beslut”

Han säger att spelarna inte pratat ihop sig ännu om hur de ska göra. Alexander Ovechkin har sagt att han åker till OS, oavsett vad ägarna säger. Landeskog vågar inte sticka ut hakan lika mycket som ryssen.

– Spelarfacket måste ta ett beslut, men det är klart att man vill åka. Stanley Cup är en sak, men att få spela ett OS kommer man minnas länge efter karriären är slut. OS är oerhört högt upp på min lista. Jag förstår heller inte grejen riktigt. Vi har åkt på OS sedan 1998, varför ska vi sluta nu, säger Gabriel Landeskog.

Landeskogs landsman i Vancouver, Henrik Sedin, är inte lika säker på att det finns en OS-öppning, fortfarande.

– Nej, jag tror det är kört. Schemat är satt och så. Jag har fått förmånen att både spela OS och vinna OS så för mig är det kanske inte en jätte stor grej. Men jag förstår de som är besvikna och inte får möjligheten att spela OS, det är en häftig turnering, säger Vancouver-forwarden.

”Straffarna var speciella”

Oavsett hur det blir med OS så har Landeskog redan två stora framgångar med Tre Kronort, VM-guld 2013 och 2017.

Och minnena från straffläggningen mot Kanada i Köln sitter djupt fast hos Landeskog.

– Ja, straffarna var speciella och känslan när Henke tar sista straffen var häftigt. Alla flög över båskanten och jag minns hur alla hade sin speciella plats i båset under straffarna. Speciellt när vi gjorde mål så skulle alla stå på just sin plats. Såg nog kul ut när alla flyttade på sig för att få just sin speciella plats, minns Landeskog.