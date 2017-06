Bekräftar renovering – på väg in i NHL











Seattle är på väg att bli nästa NHL-fäste.

Staden har fått klartecken för en renovering av arenan och dörren mot världens bästa hockeyliga står vidöppen.

– Jag tror att den här arenan kommer ge oss ett NHL-lag, säger borgmästaren Ed Murray.

Las Vegas är det senaste expansionslaget i NHL och träder in i ligan till nästkommande säsong i klubbnamnet Vegas Golden Knights.

Nu är ännu ett lag, det 32:a, på väg in.

Ligan har redan uttryckt sig optimistiskt kring en NHL-klubb i Seattle, men krävt att staden hittar en lösning för en modern hockeyarena.

Och nu är det klart.

Filmproducent finansierar

Seattles borgmästare Ed Murray bekräftar att en renovering av KeyArena kommer genomföras och som öppnar dörren för ett NHL-lag i staden.

Det är finansmannen David Bonderman, minoritetsägare i Boston Celtics, tillsammans med Hollywood-producenten Jerry Bruckheimer , som bland annat skapat filmen Pirates of the Caribbean, som kliver in som finansiärer till bygget tillsammans med det Seattle-baserade företaget Oak View Group.

Siktar på NBA-lag

Staden hoppas också på ett NBA-lag efter att Supersonics tappades till Oakland 2008.

– Renoveringen av arenan kommer att leda till ett NHL-lag snabbare än ett basketlag. NBA är tydliga med att de har ett bra tv-avtal, vill inte bryta på den punkten. Men jag tror att den här arenan kommer att ge oss både NHL och NBA i framtiden, säger Murray enligt Seattle Times.