Fruktar svensk hockeys framtid: ”Orolig på allvar”

”Det är systemfel – finns många faror”

Moras klubbdirektör Peter ­Hermodsson är orolig över klyftorna i svensk hockey Foto: Fotbollens väg: fördelar miljonerna

När det nya tv-avtalet träder i kraft innebär det ett mångmiljonregn över SHL­-klubbarna.

Samtidigt brottas klubbarna i hockeyallsvenskan med allt sämre ekonomi.

– När i stort sett alla resurser går till SHL blir det otroligt besvärligt. Jag har inget svar på hur vi ska lösa vår verksamhet om vi inte får tillgång till de här pengarna på ett annat sätt, säger Södertäljes klubbdirektör Mats Pernhem.

– Det är systemfel och vi är på allvar oroliga över svensk hockeys framtid ­säger Moras klubbdirektör Peter ­Hermodsson.

Sportbladet har berättat om de gigantiska skillnaderna i avtalspengar mellan landets två högsta hockeyserier. En differens som blir ännu större när SHL:s nya tv-avtal träder i kraft 2018.

Mora toppar hockeyallsvenskan i överlägsen stil. Med stor sannolikhet är man ett av två allsvenska lag som får kvala mot SHL-motstånd för en plats i högsta serien. Man gör det med en spelarbudget som i princip motsvarar lönen för två toppspelare i SHL.

– Slår man ut snittlönen hos oss på 12 månader är den 14 200 kr i månaden/brutto. Vissa av killarna får bo ihop för att få ner hyrorna. Några hoppar in extra och tar ströarbete under säsongen och flera arbetar under sommaren. Det är verkligheten i Hockeyallsvenskan och så ser det ut för oss berättar Peter Hermodsson.

Medan SHL-klubbarna i dag får ut runt 29 miljoner i tv-avtal och centrala avtal får Mora och övriga allsvenska klubbar 1,8 miljoner kronor.

”Blir en stängd liga”

Hermodsson har under flera år reagerat starkt mot de stora skillnaderna mellan SHL på ena sidan, hockeyallsvenskan och hockeyettan på den andra.

Nu när siffrorna om det nya tv-avtalet kommer ut blir klyftan snudd på gigantisk.

Om två år får varje SHL-klubb runt 45 miljoner kronor. Klubbarna i allsvenskan får 2,3 miljoner.

– Jag varken kan eller vill kommentera några summor, men om det är som ni säger finns så många faror i det här. Redan i dag har vi problem att få verksamheten att gå ihop. Våra sponsorer vill inte att vi ska vara något farmarlag till en SHL-klubb, våra fans vill det än mindre, säger Hermodsson och fortsätter:

– Andra faran för SHL är att om inte bredden orkar drivas blir inte heller spetsen bra. Det blir en stängd liga med halvtaskiga nordamerikaner, som den tyska ligan fungerar.

”Underskattar publiken”

Hermodsson är utöver den ekonomiska fördelningen även starkt kritisk till att kvalserien togs bort:

– Det är att underskatta svensk publik. Klart att vi skall arbeta med matcharrangemangen och förbättra upplevelsen på plats men vad det handlar om är att man vill följa sitt lag i vått och torrt och drömmen att gå upp och göra en Åshöjden är grunden för alla som sysslar med det här. Vi alla i Mora IK går till arbetet varje dag med den målsättningen och jag är säker på att de flesta som sysslar med elitidrott har samma målsättning. Om ligan hade varit helt stängd vad hade man då haft för motivationsfaktor med sporten och övrig verksamhet. Vi säljer ju en vision till våra partners och fans.

Samtidigt kan man ju tycka att det är upp till allsvenskan att förhandla fram ­bättre avtal?

– Det håller jag med om. Självklart äger Hockeyallsvenskan sin egen framtid och vi behöver bli bättre på att få till centrala avtal, nu vet jag att det arbetas hårt inom hela Hockeyallsvenskan och på sikt kommer det bli bättre. Vi har en fantastisk produkt vilket man har velat försvaga med alla nya idéer.

Hur upplever du stödet från Ishockeyförbundet?

– Relationen med förbundet består bara av administration av transfer, tävlingsfrågor och liknande. Under mina snart sex år har jag aldrig haft besök eller varit inbjuden till ett forum för att diskutera svensk ishockeys framtid och hur vi gemensamt skall arbeta för stärka produkten ishockey. Om jag hade varit ordförande i förbundet hade jag träffat samtliga elitklubbar och deras styrelser för att skapa mig en blid på hur vår elitverksamhet mår och skapa en plattform för att gemensamt diskutera hur vi säkerställer allt från rekrytering, seriesystem, ekonomi, säkerställande av bredden med mera.

Där får Hermodsson medhåll av Mats Pernhem:

– Det är en oklar rollfördelning mellan de aktörer som finns och det måste tas ett samlat grepp. Det råder en otydlighet som inte är okej. Visst har förbundet släppt ifrån sig förhandlingsrätten. Men svensk hockey har ändå gemensamma utmaningar, och min förhoppning är att vi kan samlas runt dem och göra det som är bäst för svensk hockeys framtid, säger SSK:s klubbdirektör.

”Är en pain in the ass”

Peter Hermodsson vill se ett system där alla avtalspengar läggs i en gemensam pott och fördelas likt fotbollen, som han tycker har insett vikten av att alla klubbar mår bra.

– Går vi inte upp finns risken att vi tappar 8–9 spelare till högre ligor. Går de till SHL har vi utbildningsersättning som garanterar oss en viss ersättning men är det många spelare som går så blir ersättning mindre per spelare vilket är olyckligt det borde vara tvärtom.

Om ett par månader kan även Mora vara ett SHL-lag. Kan det bli att du svänger dock inte alls jobbar för de här frågorna?

– Inte en chans. Jag har diskuterat den här frågan med flera klubbledare i tidigare allsvenska klubbar, men när de hamnar i SHL bryts kontakten helt, som att dra ur sladden. Men hamnar vi i SHL kan jag garantera att jag ska jobba stenhårt för att det ska fördelas neråt. Jag kommer vara en ”pain in the ass” för de andra. För mig spelar det ingen roll om Mora är i SHL i 15 år om det under tiden är småklubbar som dör och det inte finns någon bredd i svensk ishockey.