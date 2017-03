SHL-stjärnan stängs av

FAKTA

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan som skett i efterhand av ansvarig för SHL:s situationsrum, Christer Lärking, ett yttrande från Johan Ryno samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: En Djurgårdsspelare spelar iväg pucken. Johan Ryno åker mot Djurgårdsspelaren för att sätta press. Ryno kommer med fart och tacklar med en uppåtgående rörelse och träffar med vänster axel i huvudet på Djurgårdsspelaren.

Johan Ryno har uppgett följande. Jag åker upp i anfallszon i syfte att sätta press på Djurgården och därmed kunna erövra pucken. Djurgårdens nr 7 Emil Johansson har pucken till höger i anfallszon, ur mina ögon sett, och jag åker dit för att kunna störa Djurgårdens försök till anfall och vända detta till vår fördel. Jag kommer åkande rakt framifrån mot Emil som rimligen ser mig i god tid. Han väljer att inte möta den tackling som han vet skall komma utan vänder sig med sidan emot. Jag glider in i tacklingen med förhållandevis låg fart. Jag håller båda armarna in till kroppen och sätter in tacklingen utan något som helst uppsåt att den skall träffa i huvudhöjd. Jag träffar Emil med baksidan av min axel då jag är vänd mot min försvarszon i syfte att ställa om för att kunna medverka i försvarandet mot ett puckförande Djurgården. Exakt var min tackling tar på Emil har jag svårt att bedöma. Det gläder mig dock att Emil efter kontroll av läkare i Djurgårdens bås omgående kunde fortsätta spela matchen. Jag anser inte att jag har utdelat en otillåten tackling. Min tackling utdelas i låg fart där jag glider in i situationen och ger Emil möjlighet att möta tacklingen, som framgår av bilderna väljer Emil att inte göra det utan vänder istället sidan till. Som spelare har jag ett ansvar för de tacklingar jag utdelar men jag vill framhålla att man som spelare även har ett ansvar för hur man väljer eller inte väljer att ta emot en tackling som man vet skall komma. Jag är en av de längre spelarna i SHL och möter många gånger spelare som är huvudet kortare. Jag måste förstås förhålla mig till detta men vill understryka att skillnaden i storlek spelare emellan också kan påverka hur en schysst tackling träffar en motspelare. Sammanfattningsvis anser jag inte att jag har utdelat en bestraffningsbar tackling. Jag kan naturligtvis bara acceptera det straff som matchdomarna (2+10 minuter) utdelade vilket drabbade både mig och mitt lag hårt. Jag kan konstatera att min tackling tack och lov inte har orsakat Emil Johansson någon skada utan han kunde efter läkarkontroll spela redan i nästkommande byte. Jag anser inte att jag skall ådömas någon ytterligare bestraffning utan förklaras spelklar till morgondagens match här i Karlstad.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Johan Ryno gjort sig skyldig till en tackling mot huvudet. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

1. Tacklingen sker med en uppåtgående rörelse mot huvudet och är härigenom vårdslös.

2. Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 124.