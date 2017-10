Thornberg om Örebros förvandling: ”Det var för mjukt”

Örebro tog sin andra seger på två dagar mot LHC och ser betydligt starkare ut än förra säsongen.

Nu ger den förre tränaren Johan Thornberg sin syn på saken.

– Det var för mjukt. Jag tror det är en högre kravställning nu, säger han i C More.

Örebro hade det väldigt tungt i fjol. De blev tolva och släppte in hela 155 mål. I år har det sett betydligt mycket bättre ut, framförallt defensiven har imponerat. På de sex första omgångarna har laget bara släppt in tio mål.

Nu ger den förre Örebrotränaren Johan Thornberg, numera expert i C More, sin syn på Örebros förvandling.

Thornberg inledde som assisterande tränare i Örebro i fjol, sedan fick han ta över som head coach, men i januari fick han lämna klubben och han medger att det var för mjukt även under hans ledning.

– Ja, och under tiden var det för mjukt från vissa spelare också, och en del spelare som kom in. Petruzalek kom in, Justin Hodgeman, Mikko Lehtonen De här spelarna skulle vara ledande spelare, och de var för dåliga. Vi hade över en miljon i månaden på bänken, för att de var för dåliga enligt oss. Det är hela vägen från scouting, som Pontus Gustafsson höll i. Det är inte att gnälla på allting, men det är ett grundfundament, säger Thornberg.

Lyft defensiven

Örebro har lyft framför allt defensiven och mycket tack vare målvaktsförvärvet Eero Kilpeläinen, som imponerat stort. Hans ankomst i laget tror Thornberg har haft stor betydelse.

– Julius Hudacek (Örebros tidigare målvakt) är en varm och mjuk människa. Han tog hand om alla och var en jättebra målvakt i sina bästa stunder, men han var extremt lat och det är något som genomsyrar saker och ting. Han vill inte träna helt enkelt, säger Thornberg och fortsätter:

– Spelarna ville ju knappt skjuta på honom för att allt blev mål på träningarna De ville skjuta på en målvakt som tävlade. Det här är inte för att kasta skit på Hudacek, men det är något som retar upp gruppen.

Niklas Wikegård: Att ni släppte igenom det här som ledare?

– Jag håller med dig, det är för jäkligt, säger Thornberg i C More.

Örebro vann i fredags mot Linköping med 4–1 och det följde man upp med att vinna med 2–1 efter förläningen under lördagen. Linköping vann skottstatistiken med 38–12, men Axel Brage i Örebromålet storspelade och sedan avgjorde Tylor Spink matchen i förlängningen.

– En skön seger. De kom ut bra, jag måste ge dem cred, men vi hittade en väg att vinna, säger Tylor Spink till C More.