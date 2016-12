Victor Nilsson Lindelöf på plats – då förlorade VIK igen

Västerås har det riktigt tungt i hockeyallsvenskan.

Inte ens stöd från en av fotbollsvärldens just nu mest omskrivna spelare, Victor Nilsson Lindelöf, kunde hjälpa laget.

Gästerna Mora vann med 4–2.

Västerås har bara vunnit en match på de senaste åtta försöken och finner sig under kvalstrecket med sju poäng upp till säker mark.

För en av stadens stora sportprofiler, Victor Nilsson Lindelöf , går det desto bättre. 23–åringen är en fotbollsvärldens stora ryktesmän och kopplas frenetiskt ihop med en flytt till Manchester United.

Men fotbollsbacken fick inte med sig någon större lycka till hockeylaget när han besökte ABB Arena på torsdagen. Trots en länge jämn tillställning blev det ännu ett tungt nederlag.

Nära vändning

Hemmalaget hämtade in ett 2–0-underläge till 2–2 i slutet av den andra perioden men fick ändå lämna matchen utan poäng.

I den sista periodens 11:e minut kunde Moras Emil Aronsson trycka in det så viktiga 3–2-målet efter att ha stött pucken via VIK–målvakten Henrik Lundbergs målvaktsbyxor och in i mål.

Strax innan matchslut kunde Mathias Bromé stänga föreställningen i öppen kasse med sitt andra mål för dagen.

VNL på vinterledighet

Victor Nilsson Lindelöfs yngre bror, Alexander Nilsson Lindelöf , deltog i matchen men kom inte med i poängprotokollet.

Victor är just nu hemma på julledighet från den portugisiska fotbollen. Senast på onsdagen spelade mittbacken i Benficas 2–0-vinst mot Rio Ave.

Nu återstår det att se om han även besöker en viss stad i England under sin lediga tid.