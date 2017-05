”Trodde jag skulle få hitta ett annat jobb”

Oscar Alsenfelt. Foto: BILDBYRÅN

Han hade hela 94,5 i räddningsprocent och höll nollan nio gånger.

I kväll prisades Oscar Alsenfelt som SHL:s bästa målvakt på SHL Awards.

– Inför säsongen trodde jag nästan att jag skulle behöva hitta ett annat jobb, sa Alsenfelt till C More.

LÄS OCKSÅ Finsk toppspelare klar för Örebro

I lördags spelade HV71 hem SM-guldet efter en sevärd finalserie.

I kväll summerades säsongen och priser delades ut i SHL Awards.

En av vinnarna var Malmös målvakt Oscar Alsenfelt i just kategorin ”årets målvakt”.

Motiveringen löd:

”Efter att i stort sett ha missat hela förra säsongen, kom Oscar Alsenfelt tillbaka starkare än någonsin. Inte nog med att han hade ligans bästa räddningsprocent så höll han nollan nio gånger under säsongen.”

– Shit, jag vann alltså. Mäktigt. Det är en superära just för att alla andra är så bra, sa Alsenfelt till C More.

Något som 29-åringen inte hade trott inför säsongen.

– Nej, jag trodde nog att jag skulle få se mig om för ett annat jobb. Inte så pass kanske, men jag har alltid varit väldigt självkritisk.

”En pilsner emellanåt”

Och karriären har inte varit spikrak uppåt för Alsenfelt hela tiden.

– Jag tog ju faktiskt beslutet att sluta ett tag innan jag sedan började i danska andraligan. Där var det bara två träningar i veckan och en pilsner emellanåt, sa Alsenfelt till C More.

Annars var den stora vinnaren Skellefteås Joakim Lindström. Till att börja med vann han poängligan. Under SHL Awards vann han dessutom pris för både årets forward och årets MVP. Årets MVP vann han endast 53 röster framför Oscar Alsenfelt.

– Det är att bara kunna göra det igen och igen och igen. Det är det som är grejen att kunna vara konsekvent, menade Lindström motiverar honom.

LÄS OCKSÅ Växjö värvar tidigare SM-vinnare