Hyllade klassmålet – efter svensksuccén: ”Han bara gör”

Foto: USA TODAY Network / Sipa USA Kevin Fiala

Tre svenskmål när Nashville bortaslog Columbus.

Då hyllade Filip Forsberg sin lagkamrat efter matchens delikatess.

– Han bara gör, säger Forsberg om Kevin Fiala efter 5–3-segern mot Columbus.

Foto: Mark Humphrey / TT / NTB Scanpix

Filip Forsberg , 23, gör sin sjätte säsong i Nashville Predators , Pontus Åberg , 24, sin tredje.

Båda var med när laget föll i Stanley Cup-finalen mot Pittsburgh i våras och är nu mitt uppe i försäsongen.

Och svenskarna hade en rolig dag på jobbet borta mot Columbus Blue Jackets.

Uppvisning

Ett mål vardera blev det i segern med 5–3, där även motståndarlagets Alexander Wennberg nätade.

Forsberg spräckte nollan efter 8.17, medan Åberg, framspelad av Emil Pettersson, gjorde 4–2 i powerplay i tredje innan Wennberg, som också hade en assist, reducerade till 3–4.

Men matchens delikatess kom inte från svensk klubba, utan från schweizisk.

Kevin Fialas uppvisning vid 3–1-målet var rent godis.

Den 21-årige forwarden, tidigare i HV71, bjöd på en solorejd där han vände ut och in på Jackets-försvaret innan han rundade en chanslös Sergej Bobrovsky i bortamålet och stötte pucken rakt i mål.

Slick goal from Fiala #Preds https://t.co/QAyPpcxMb1 Slick goal from Fiala #Preds https://t.co/QAyPpcxMb1

”Vackert”

– Det var grymt. Det är sånt han bara gör. Han är väldigt skicklig och det var ett vackert mål, säger Filip Forsberg om Fialas fullträff, enligt nhl.com.

Segern var Nashvilles andra under försäsongen och tränaren Peter Laviolette var nöjd med vad han såg.

– Vi kom i gång och många av killarna spelade fin hockey. Det är aldrig enkelt att gå in och spela direkt efter att man anlänt, men killarna gjorde en bra match och blev bara bättre och bättre ju längre den led, säger Laviolette.

Nashville-keepern Anders Lindbäck hade även han en bra kväll, vaktade målet halva matchen och tog 16 av 17 skott.

Nu återstår två försäsongsmatcher för Nashville innan seriestarten borta mot Boston den 6 oktober.

Fler svenska framgånger under natten?

Jodå.

Gabriel Landeskog, 24, svarade för två assist när Colorado demolerade Minnesota med 5–1 på hemmaplan. Det var lagkaptenens första poäng under försäsongen. Bortakeepern Niklas Svedberg, 28, gick, trots förlusten, prickfri från matchen. Målvakten tog samtliga 17 skott under sin dryga halvtimme på isen och bevakade Minnesotas 1–0-ledning, innan ersättaren Steve Michalek släppte in fem raka.

William Karlsson, 24, i Vegas Golden Knights visade framfötterna när han spelade fram till 2–0-målet i 4–2-segern borta mot Anaheim. Där noterades också hemmalagets Dennis Rasmussen, 27, för en assist.

