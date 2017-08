”Det var jobbigt att bara åka och handla”

Foto: OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN

Jobbet som SHL-tränare avslutades abrupt.

Fredrik Öberg sparkades av Skellefteå efter bara ett år och hamnar på den långa listan med arbetslösa hockeytränare.

Nu berättar 45-åringen om den tuffa tiden som arbetssökande.

– Jag grävde ner mig ordentligt och det var jobbigt att bara åka och handla, säger han.

De har kommit och gått – men sällan bestått.

Rotationen på ledarsidan i SHL och hockeyallsvenskan har varit stor, på gränsen till extrem, de senaste åren.

Upp emot 40 personer – som varit aktiva i ett SHL- eller hockeyallsvenskt bås de senaste fem åren – saknar ett tränarjobb just nu.

Många har inte fått sina kontrakt förlängda, vissa har slutat självmant och andra har sparkats från sina klubbar.

Fredrik Öberg hamnar i den sistnämnda kategorin.

Inför förra säsongen fick han något oväntat hedersuppdraget att leda maktfaktorn Skellefteå, som hade spelat sex raka SM-finaler och vunnit grundserien fyra år i rad, och han såg startskottet på en framgångsrik tränarkarriär.

”Var helt nytt för mig”

Men bara ett år senare fick han sparken efter att klubben slagits ut i den sjunde och avgörande kvartsfinalen mot Frölunda.

Öberg avfärdar frågor om Skellefteå, men beskriver den första tiden som arbetslös i våras som ett svårt skede av hans liv.

– Jag har sysslat med hockey i hela mitt liv och egentligen är det inte konstigt. Jag är inte den första, och inte heller den sista, att tvingas lämna ett hockeylag.

– Det hade hänt mig som spelare tidigare, men att få sparken som tränare var helt nytt för mig. Jag grävde ner mig ordentligt. Det var jävligt som tusan och i en hockeytokig stad som Skellefteå kom många frågor. Många frågade och undrade, fortsätter Öberg som valde att gå under jorden i våras.

– Det var jobbigt att bara åka och handla. Jag bor en liten bit utanför Skellefteå och åkte inte in till stan i onödan. Men sedan var det bara att titta sig själv i spegeln, jag gjorde vad jag kunde i klubben.

Står till förfogande

Nu är Öberg ett av alla namn som står utan ett tränarjobb och han vill förstås fortsätta karriären i båset, trots att det inte dykt upp några intressanta förslag.

– Jag är arbetslös och står till förfogande, säger 45-åringen som också känner av den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden.

– Klart att det finns många tränare där ute. Hur många som helst vill ju vara tränare och ser man till tränarutbildningarna är det ju 20-30 stycken där varje gång.

Bland de arbetslösa hockeytränarna har vissa en bred erfarenhet i yrken, medan andra bara har levt i rampljuset under kort period och har inga planer på att återvända.

Challe Berglund är en av dem – åtminstone just nu.

Men han stänger inga dörrar om en återkomst till båset i framtiden.

– Jag driver mitt bolag nu, men får jag frågor ska jag inte säga att jag inte är ett dugg intresserad. Att vara hockeytränare lockar ju, den pulsen man har, säger han.

Vad tycker du om konkurrensen i branschen?

– Det är bra att den är tuff. Konkurrens är alltid bra Tränare åker undan till höger och vänster nu för tiden. Det får vi leva med.

Han har pensionerat sig

Kent Johansson är en av de mest rutinerade som nyligen fått lämna sina jobb.

Den här sommaren är den första på 15 år som han inte planerar att träna ett lag i höst och det mest talar för att karriären är över för gott.

– Jag har inga ambitioner eller söker några fler jobb. Jag har ju hunnit bli 61 år och har faktiskt pensionerat mig, säger ”Lill-Kenta”, som däremot inte helt stänger dörren och definitivt vrider om låset för framtida hockeyjobb.

– Det är gränsfall, i sådana fall ska det dyka upp något riktigt intressant och roligt.

Vad kan det vara?

– Utomlands, i sådana fall. Ringer någon som har problem så lyssnar jag.

Hur fördriver du dagarna i stället?

– Jag njuter av pensionspengarna, haha. Jag har slagit mig ner med frun i Sörmland och planerar resor som vi inte kunnat göra tidigare.

Hur tittar du tillbaka på din karriär?

– Det har varit fantastiskt roligt och jag trodde aldrig att jag skulle hålla på så här länge. Jag har trivts bra i alla klubbar, men däremot sitter Lugano-tiden (2009-10) som en tagg i hjärtat.

Vad hände?

– De behandlade mig illa. Jag fick lämna klubben med fem omgångar kvar, trots att vi låg på slutspelsplats och att laget inte hade gått till slutspel året innan. Det var tråkigt efter alla tidigare framgångar. Det var en stor besvikelse.

Här är 30 hockeyarbetslösa elittränare

✓ Johan Tornberg, 44 år

▪ Senast: Örebro (assisterande tränare samt huvudtränare, 2014-2017)

▪ Tidigare: Västerås (juniortränare, assisterande tränare samt huvudtränare, 2002-2009), Tre Kronor (assisterande tränare i under VM 2016).

Kommentar: Hoppade genast på tränaryrket efter att han lagt av med sin aktiva karriär 2001. Men i våras mötte han tränarkarriärens största motgång hittills när han, kort efter att han tog över huvudansvaret i båset, fick sparken av Örebro mitt under säsongen. Tidigare under samma säsong hade klubben även sparkat Kenta Johansson. Nu återgår Tornberg till sin gamla roll som tv-expert, men inte i SVT utan för C More.

✓ Fredrik Öberg, 45

▪ Senast: Skellefteå (huvudtränare, 2016-2017).

▪ Tidigare: Skellefteå (juniortränare, 2012-2016).

Kommentar: Tiden i rampljuset blev kort. Flyttades upp från Skellefteås J18-lag och tog över SHL-laget. Men det blev ett kvartsfinaluttåg i våras, efter en sjunde och direkt avgörande match mot Frölunda, och det var ett resultat klubbledningen knappast var tillfreds med. Öberg sparkades kort senare efter bara ett år i Skellefteå.

✓ Andreas Johansson, 44

▪ Senast: Modo (huvudtränare, 2015-2017).

▪ Tidigare : HV71 (huvudtränare, 2014-2015), Södertälje (huvudtränare, 2014), Färjestad (assisterande tränare, 2011-2014), Modo (assisterande tränare, 2010-2011).

Kommentar: Fick sparken av Färjestad, avgick självmant i HV 71 – efter en påstådd intern strid – och sparkades av Modo efter kräftgången i allsvenskan. Nu har Johansson flyttat till Stockholm och har tidigare, i en intervju med Expressen, berättat att han är öppen för nya tränarutmaningar och kommer ”släppa en bomb” i höst. Vi väntar med spänning!

✓ Anders Forsberg, 51

▪ Senast: Buffalo Sabres (scout, 2015-2017).

▪ Tidigare: Modo (huvudtränare, 2013-2015), Skellefteå (huvudtränare, 2010-2013), Ottawa Senators (scout, 2007-2008), Svenska U16- och U17-landslaget (huvudtränare, 2005-2007), Djurgården (juniortränare, 2003-2004, Hammarby (juniortränare, 2001-2003).

Kommentar : Han etablerade Skellefteå som topplag i SHL och förde klubben till två raka SM-finaler. Sedan fick han lämna klubben, tog över Modo och uppmärksammades i ett jättebråk med Skellefteå. Efter två år i Örnsköldsvik återgick Forsberg till gamla yrket, som scout, men sparkades av Buffalo i somras.

✓ Christer Olsson, 47

▪ Senast : Västerås (huvudtränare, 2016-2017).

▪ Tidigare : Innsbruck (huvudtränare, 2014-2016), Klagenfurt (huvudtränare 2012-2014), Leksand (huvudtränare, assisterande tränare samt juniortränare, 2005-2012).

Kommentar : Efter fyra år som tränare i Tyskland tog den förre landslagsbacken över Västerås inför förra säsongen i hopp om en framgångsrik karriär i Sverige. Det slutade på värsta tänkbara sätt – i totalt fiasko. Västerås åkte ner i division 1 och Olsson följde inte med ner till bakgården, utan hoppade faktiskt av uppdraget redan under kvalet i protest mot att kollegan Tony Zabel fick sparken.

✓ Kent Johansson, 61

▪ Senast : Örebro (huvudtränare, 2013-2017).

▪ Tidigare : Frölunda (huvudtränare, 2010-2013), Lugano (huvudtränare, 2009-2010), HV71 (huvudtränare, 2007-2009), Timrå (huvudtränare, 2002-2007), Djurgården (huvudtränare, 2001-2002), Nyköping (huvudtränare, 1999-2001), Bolzano (huvudtränare, 1998-1999), Södertälje (huvudtränare, 1995-1996), Schweiz landslag (assisterande förbundskapten under VM 1995), Huddinge (huvudtränare, 1994-1995).

Kommentar : ”Lill-Kenta” är en stor tränarprofil i Sverige. Men den här sommaren är den första på 15 år som han inte planerar att stå i båset i höst. 61-åringen fick sparken från Örebro i höstas och det blev förmodligen det sista han gjorde i rampljuset, även om han inte helt utesluter en comeback.

✓ Jonas Rönnqvist, 43

▪ Senast : Luleå (huvudtränare, 2010-2014).

▪ Tidigare : Almtuna (huvudtränare, 2008-2009).

Kommentar : Gjorde sig känd för sin defensiva, strikta, men framgångsrika hockeyfilosofi. Tog Luleå till SM-final 2013, innan han plötsligt klev bort från rampljuset efter säsongen därpå. Rönnqvist, som även lyckats med projekt vid sidan av hockey, har inte återvänt sedan dess. Sägs ha tackat nej till flera lukrativ erbjudanden.

✓ Tommy Jonsson, 46

▪ Senast : Björklöven (huvudtränare, 2015-2017).

▪ Tidigare : Brynäs (huvudtränare och juniortränare, 2003-2015).

Kommentar : Redan under debutsäsongen som huvudtränare för ett seniorlag vann Jonsson SM-guld, 2012, med Brynäs. Men sedan har det gått tungt. Riktigt tungt. Tre säsonger senare sparkades han av Gävleklubben och gick sysslolös ett tag innan han tog över Björklöven – och fick sparken även där. Lämnade mitt under förra säsongen.

✓ Per-Erik Johnsson, 58

▪ Senast : Leksand (huvudtränare, 2015-2017).

▪ Tidigare : Modo (huvudtränare, 2014-2015), AIK (huvudtränare, 2012-2013), Timrå (huvudtränare, 2011-2013), Färjestad (huvudtränare, 2008-2010), Skellefteå (huvudtränare, 2006-2008), Färjestad (huvudtränare, 2005-2006), Grums (huvudtränare, 2004-2005), Sunne (huvudtränare, 2001-2004), Färjestad (juniortränare och assisterande tränare, 1999-2001), Skåre (huvudtränare, 1993-1999).

Kommentar : Mångårig och etablerad SHL-tränare som för evigt kommer att vara en folkhjälte i Leksand sedan han tog över klubben mitt under säsongen 2015-16 och förde den mirakulöst tillbaka till finrummet. Åkte dock ur med Leksand året därpå, i våras, och är nu klubblös. Har nyligen berättat för Sportbladet att han går på a-kassa.

✓ Petter Lasu Nilsson, 46

▪ Senast : Luleå (huvudtränare och assisterande tränare, 2016-2017). ▪ Tidigare : Boden (huvudtränare, 2015-2016), Brynäs (assisterande tränare, 2014-2015), Tingsryd (huvudtränare, 2012-2013), Luleå (juniortränare, 2010-2012). Kommentar : Luleås fiaskosäsong tog slut i våras efter förlust mot Malmö i åttondelsfinalen. Då valde Lasu Nilsson, i affekt, att totalsåga domarna rakt ut till tv-tittarna, vilket blev rejält uppmärksammat. Det blev det sista han gjorde i Luleå, sedan dess har han inte ens gett en intervju.

✓ Fredrik Olausson, 50

▪ Senast : Modo (assisterande tränare, 2015-2017).

▪ Tidigare : HV71 (assisterande tränare, 2009-2015).

Kommentar : Fick lämna Modo samtidigt som Andreas Johansson. Duon hade tidigare även tränat HV 71 ihop. Men Olausson har, vid sidan om hockeyn, också gått en kamp mot en magsjukdom.

✓ Ulf Dahlén, 50

▪ Senast : HV71 (huvudtränare, 2011-2014).

▪ Tidigare : Frölunda (huvudtränare, 2008-2010), Dallas Stars (assisterande tränare och scout, 2005-2009), Tre Kronor (assisterande förbundskapten, 2003-2004).

Kommentar : Dahlén har försvunnit från hockeyscenen de senaste åren. Men tidigare har han några minst sagt fina uppdrag att skriva på sitt cv; assisterande tränare i NHL-laget Dallas Stars och huvudansvarig i både Frölunda och HV71.

✓ Leif Carlsson, 52

▪ Senast : Färjestad (huvudtränare, assisterande tränare och sportchef, 2010-2017).

▪ Tidigare : Skåre (huvudtränare, 2006-2010).

Kommentar : ”Leffe” var länge Färjestad trogen innan han till slut, efter flera olika roller i klubben under sju års tid, nu lämnat. Har ännu inte hittat någon ny klubb.

✓ Tomas Jonsson, 57

▪ Senast : Danmark (assisterande förbundskapten, 2012-2017)/Modo (assisterande tränare, 2017).

▪ Tidigare : EfB (huvudtränare, 2010-2012), Leksand (assisterande tränare, 2007-2009), Falun (huvudtränare, 2005-2007), Brynäs (huvudtränare, 2004-2005) Juniorkronorna (assisterande förbundskapten, 2003-2004), Falun (huvudtränare, 2000-2004), Leksand (assisterande tränare, 1998-2000).

Kommentar : Har de senaste åren huserat i Danmark, först som klubblagstränare och sedan assisterande coach i det danska landslaget. Men i våras tog han över Modo en kort sväng, tillsammans med Pelle Bäckman, för att rädda klubben från totalt haveri i hockeyallsvenskan.

✓ Niklas Czarnecki, 51

▪ Senast : Vita Hästen (huvudtränare och sportchef, 2014-2017).

▪ Tidigare : Färjestad (huvudtränare, 2011-2012), Brynäs (huvudtränare, 2008-2011), Bofors (huvudtränare, 2004-2008), Linköping (assisterande tränare, 1999-2003).

Kommentar : Fick sitt genombrott som hockeytränare i Bofors i mitten av 2000-talet och värvades till Brynäs och senare till Färjestad. I Karlstad fick han dock sparken och hade ett uppehåll från hockey i två år. Sedan tog han över Vita Hästen och navigerade laget, som nykomling i hockeyallsvenskan, hela vägen till ett direktkval till SHL mot Modo.

✓ Challe Berglund, 52

▪ Senast : Djurgården (huvudtränare och sportchef, 2012-2014).

▪ Tidigare : Modo (huvudtränare, 2010-2011), Timrå (huvudtränare, 2007-2008), Djurgården (assisterande tränare, 2005-2007), Väsby (huvudtränare, 2004-2005).

Kommentar : Challe har varit borta från ishockey i tre år. Tidigare var Djurgårdsikonen både tränare och sportchef i huvudstadsklubben. Men han har även en fin sejour i Timrå i bagaget och en säsong i Modo. Stänger inte dörren för att återvända till båset framöver.

✓ Jim Brithén, 61

▪ Senast : Småkronorna (förbundskapten, 2014-2015).

▪ Tidigare : Donbass Donetsk (utvecklingsansvarig, 2012-2014), Linköping (utvecklingsansvarig, 2009-2012), Södertälje (huvudtränare, 2008-2009), Salzburg (assisterande tränare, 2007-2008), Graz 99ers (huvudtränare, 2006-2007), Rögle (huvudtränare, klubbchef, utvecklingsansvarig, 2004-2006), AIK (huvudtränare, 2003-2004), London Knights (huvudtränare, 2003), Modo (huvudtränare, 2001-2003), Danmark (förbundskapten, 1996-2001), Linköping (huvudtränare, 1994-1995), Rögle (klubbchef, 1993-1994), Linköping (huvudtränare, 1991-1993), Österåker (huvudtränare, 1988-1991), Helsingborg (huvudtränare, 1985-1988).

Kommentar : En rutinerad herre med både SHL- landslag- och KHL-meriter. Tilldelades priset för årets coach 2002 efter att han fört Modo till SM-final. Har även ett förflutet – som lokalpolitiker.

✓ Johan Strömwall, 53

▪ Senast : Södertälje (huvudtränare, 2011-2014).

▪ Tidigare : Villacher (huvudtränare och assisterande tränare, 2008-2011), Österrike (assisterande förbundskapten, 2007-2009), Zell am See (huvudtränare, 2006-2007), Bolzano (huvudtränare, 2005-2006), Luleå (sportchef, 2003-2005).

Kommentar : Fick sparken redan i oktober 2013 från sitt jobb som Södertäljes huvudtränare. Sedan dess har Strömwall inte synts till i ett hockeybås. Har tidigare varit assisterande förbundskapten för Österrike i VM.

✓ Thomas Ljungbergh, 54

▪ Senast : HV71 (assisterande tränare, 2007–2014).

▪ Tidigare : Inga tidigare tränaruppdrag.

Kommentar : Har två SM-guld som assisterande tränare i HV 71, men sedan han lämnade klubben 2014 har han inte återvänt till hockeyn. Jobbar i stället som skogsinspektör.

✓ Roger Åkerström, 50

▪ Senast : Luleå (assisterande tränare, 2010-2014).

▪ Tidigare : Luleå (lagledare, 2009-2010).

Kommentar : Gjorde själv över 800 SHL-matcher och 19 säsonger i Luleå innan han la skridskorna på hyllan 2007. Tre år senare blev han i stället klubbens assisterande tränare i fyra år. Men nu jobbar han som bilförsäljare.

✓ Anders Burström, 41

▪ Senast : Luleå (assisterande tränare, 2014-2017).

▪ Tidigare : Piteå (assisterande tränare, 2012-2013).

Kommentar : Avslutade sin spelarkarriär 2011 och var lagkapten i Luleå under sina fyra sista år. Sedan blev han assisterande tränare i klubben, men fick lämna i våras tillsammans med Petter Lasu Nilsson.

✓ Ulf Taavola, 53

▪ Senast : Malmö (huvudtränare, 2011-2013).

▪ Tidigare : Boden (huvudtränare, 2006-2010), Södertälje (huvudtränare, 2005-2006), Skellefteå (huvudtränare, 2003-2005), Luleå (huvudtränare, 1998-2003), Boden (huvudtränare, 1997-1998), Malmö (assisterande tränare, 1996-1997), Boden (assisterande tränare, 1993-1996), Piteå (huvudtränare, 1992-1993), Luleå (assisterande tränare, 1986-1987).

Kommentar : Det var fem år sedan vi senast såg Taavola på hockeyscenen. Då var han assisterande tränare bakom Leif Strömberg i Malmö och tog över huvudansvaret efter att Strömberg sparkats.

✓ Andreas Hadelöv, 42

▪ Senast : Rungsted Seier Capital (målvaktstränare, 2016-17).

▪ Tidigare : Malmö (assisterande tränare och målvaktstränare, 2013-2016).

Kommentar : Var målvaktstränaren i Malmö som blev assisterande tränare. Men Hadelöv lämnade klubben 2016 och följde med dåvarande huvudtränaren Björn Hellkvist till Danmark. Nu har han inget hockeyuppdrag längre.

✓ Lars Ivarsson, 53

▪ Senast : Örebro (assisterande tränare, 2015-2017).

▪ Tidigare : Frederikshavn (huvudtränare, 2012-2014), Mora (huvudtränare och assisterande tränare, 2011-2012), Oskarshamn (huvudtränare, 2010-2011), Västerås (huvudtränare, assisterande tränare samt juniortränare (2003-2010).

Kommentar : Efter flera säsonger i allsvenskan, och Danmark, fick Ivarsson chansen i Örebro och kamperade ihop med Johan Tornberg i klubben. Men mitt under förra säsongen fick båda sparken av klubben.

✓ Mikael Gath, 41

▪ Senast : Rögle (assisterande tränare och juniortränare, 2012-2017).

▪ Tidigare : Lejonet (individuell tränare, 2010-2012).

Kommentar : Petades redan 2012 som assisterande tränare i Rögle och fick kliva ner i juniorlaget. Fick en ny chans två år senare och var med att föra upp klubben i SHL. Men i januari tidigare i år fick Gath sparken för andra gången av Ängelholmsklubben.

✓ Mats Lindgren, 42

▪ Senast : AIK (assisterande tränare, 2012-2014)

▪ Tidigare : Skellefteå (assisterande tränare, 2005-2010).

Kommentar : Har både varit med om att gå upp i SHL – och trillat ur.

Lindgren var assisterande tränare i Skellefteå vid avancemanget och stod även i båset när AIK degraderades 2014. Det var det sista hittills han gjort som hockeytränare på elitnivå.

✓ Thomas Fröberg, 50

▪ Senast : AIK (huvudtränare, 2014-2015)

▪ Tidigare : Färjestad (juniortränare, 2011-2013).

Kommentar : Tog över AIK som hade åkt ur i SHL och starten i hockeyallsvenskan blev en mardröm. Laget låg i botten och Fröberg och kollegan Peter Gradin sparkades.

✓ Peter Gradin, 58

▪ Senast : Sundsvall (juniortränare, 2015-2016).

▪ Tidigare : AIK (huvudtränare, 2014-2015), Kramfors-Alliansen (assisterande tränare, 2011-2012), AIK Härnösand (huvudtränare, 2009-2011), Sundsvall (huvudtränare, 2007-2009), AIK (assisterande tränare, 1997-1998).

Kommentar : Hade delat ansvar i AIK med ovannämnde Thomas Fröberg och fick sparken. Hann med en säsong i Sundsvall som juniortränare och har inte tränat sedan dess.

✓ Johan Rosén, 50

▪ Senast : Mora (juniortränare, 2016-2017).

▪ Tidigare : Västerås (assisterande tränare, 2016), Leksand (assisterande tränare och juniortränare, 2009-2016).

Kommentar : Var assisterande tränare bakom Andreas Appelgren i Leksand när klubben spelade i SHL. Men duon sparkades året därpå, i allsvenskan. Följde i stället med Appelgren till Västerås senare och hade huvudansvaret för Moras J18-lag förra säsongen.

✓ Henrik Gradin, 44

▪ Senast : Sundsvall (huvudtränare 2016-2017).

▪ Tidigare : Modo (juniortränare och assisterande tränare, 2010-2016).

Kommentar : Har två SHL-säsonger i bagaget, som assisterande tränare i Modo, och tog över Sundsvall förra säsongen. Men eftersom klubben skrotade sin a-lagsverksamhet i somras blev Gradin arbetslös.

✓ Jimmy Blixt, 38

▪ Senast : Ottawa Senators (scout, 2015-2017)

▪ Tidigare : Södertälje (assisterande tränare, 2015), Björklöven (sportchef, 2011-2014), Björklöven (juniortränare, 2009-2011).

Kommentar : Efter sportchefsjobbet i Björklöven blev Blixt assistent till Mats Waltin när denne tog över ett Södertälje i kris under våren 2015. Blev sedan NHL-scout för Ottawa.

Fotnott: Alla tränare på listan har varit antingen huvudtränare eller assisterande tränare i SHL eller hockeyallsvenskan under de senaste fem åren.