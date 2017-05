Drömsemin klar efter nya succén

Nicklas Bäckström och William Nylander fortsätter att imponera.

Succéduon stod för varsitt mål i kvartsfinalen mot Schweiz.

Nu är Tre Kronor vidare till semifinal – mot Finland.

Schweiz stod upp bra i kvartsfinalen mot ett stjärnspäckat Tre Kronor .

Men till slut var det ändå inget snack om saken.

Nicklas Bäckström öppnade målskyttet tidigt i den första perioden, assisterad av Oscar Lindberg och William Nylander.

Och i mitten av den andra perioden – efter att Schweiz hade kvitterat och matchen stod och vägde – klev ”Lill-Nyllet” själv fram som målskytt.

Nylander uppe på sex mål

Han fick en fenomenal passning av Oliver Ekman-Larsson och kunde – trots att han föll omkull i avslutningsläget – hitta en lucka på den schweiziske målvakten fram till 2–1.

– Det är en grym passning av Oliver. Sen har jag lite tur som får in den, säger Nylander i C More.

Det var hans sjätte mål i turneringen, han är uppe på tolv poäng totalt och ligger trea i poängligan.

”Är en skandal”

Tidigt i den tredje perioden ökade Alexander Edler på till 3–1 och dödade spänningen. Schweiz hade dock en puck inne – men då hade domaren redan blåst för blockering.

– Ur svensk synvinkel är det ”bonnröta” att domaren blåser. Det är ett riktigt stort domarmisstag det här. Han blåser alldeles för snabbt. Det är en skandal, faktiskt, säger experten Petter Rönnqvist i C More.

”Alla har sågat dem”

Sverige vann till slut med 3–1 och är därmed vidare till semifinal. Där väntar ingen mindre än grannen från öst – Finland.

– Alla har ju sågat Finland totalt, men vi vet vilken fantastisk hockeynation de är. De nästan lever på att vara ”underdogs”, säger Tre Kronors förbundskapten Rikard Grönborg.

Semifinalen spelas på lördag.

FAKTA Spelarbetyg ++++ Nicklas Bäckström William Nylander Gabriel Landeskog

+++ Henrik Lundqvist Anton Strålman Victor Hedman Elias Lindholm Victor Rask Oliver Ekman–Larsson Jonas Brodin Oscar Lindberg John Klingberg Alexander Edler Joakim Nordström

++ Marcus Krüger Joel Lundqvist Joel Eriksson Ek Dennis Everberg William Karlsson

+ Carl Söderberg Jury: Thomas Ros Läs mer