Här är NHL-spelarna vi kan räkna bort

















1 / 7

KÖLN. 27 svenskar kvar i Stanley Cup och endast fem öppna platser i VM-truppen.

Nu berättar assisterande förbundskapten Johan Garpenlöv vilka vi kan sluta att hoppas på och hur taktiken är att få ”rätt” spelare till Köln.

– De med utgående kontrakt kommer inte komma. Och Erik Karlsson spelar skadad, säger Garpenlöv.

Tre Kronor spelar på måndagskvällen sin tredje match i VM i Köln mot USA.

Men samtidigt som man förbereder sig inför matchen pågår ett annat spel - det som går ut på att fylla de sista platserna i VM-truppen. Just nu har man anmält 20 spelare, två målvakter, sex backar och tolv forwards.

Men enligt IIHF:s regler får varje nation i VM ha 22 utespelare och tre målvakter.

Och för Tre Kronor är det här angenämt problem eftersom man fortfarande har 27 svenskar som fortfarande är aktiva i NHL-slutspelet, Stanley Cup. Det ska jämföras med Finland som kan hoppas på två spelare, Antti Raanta och Jori Lehterä.

LÄS OCKSÅ Ny prognos för Tre Kronor stjärna efter tyskt skandalhugg

Går igenom olika scenarium

Förbundskaptenerna Rikard Grönborg, Johan Garpenlöv och Peter Popovic har dagliga möten om vad som händer i NHL och hur man ska kunna vrida till laget så att det kan gå hela vägen till målet – VM-guld.

– Just nu kan vi inte göra så mycket, egentligen. Vi kollar inte på matcherna på nätterna, det går inte. Men vi kikar in resultaten och inväntar att spelare ska bli utslagna. Just nu har vi ingen spelare som vi kan kontakta, men vi planerar för olika scenarior och olika möjligheter, säger Johan Garpenlöv.

Han är en av de som har störst, och bäst, kontakt med NHL-spelarna. Och han vet hur de fungerar och tänker.

– Det vi kan stryka är de spelarna med utgående kontrakt. Vi har märkt att det är för struligt att få dem till VM. De kan vi räkna bort. Sedan spelar Erik Karlsson skadad så han lär ju inte komma.

Svårt att försäkra spelarna

Anledningen till att spelare med utgående kontrakt inte kommer till VM är kombination av försäkring och ekonomi. Spelarna står inför en viktig förhandling och vill inte riskera att skada sig på VM. Sedan finns det inget kontraktsvärde att ställa ut en försäkring på – vilket gör det svårt för Ishockeyförbundet och IIHF att ge korrekt skydd till spelaren.

Utmaningen för Tre Kronor är att kunna ge snabba besked till spelarna som blir utslagna, men även vara smarta och invänta rätt spelare så att inte truppen är full och en stjärna blir ledig.

– Vi var ju med om det för något år sedan när Tre Kronor valde att vänta med besked till Patric Hörnqvist. Du sade han nej och drog på semester. Det vill vi inte ska hända igen. Vi diskuterar olika scenarior och har en tanke bakom hur vi ska göra. Men den uppdateras lite dag för dag, säger Garpenlöv.

LÄS OCKSÅ Spelarnas hyllning: ”Magiskt – fansen gav oss gåshud”

Vill inte vänta för länge

Tre Kronor kan invänta att anmäla spelare till två timmar innan VM-finalen om två veckor. Men det är mindre troligt. Det behövs flera dagar av VM-spela för att även de stora stjärnorna ska kunna göra sig rättvisa.

– Ja, så är det. Inte lätt att bli utslagen från Stanley Cup. Flyga hit, gå in på stor rink och prestera. Det är mycket svårt.

LÄS OCKSÅ Finland jättesmäll: ”En chockerande förnedring!”