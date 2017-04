Oväntad hjälte när Washington tog första

Bäckström: Verkligen roligt för honom

Jay Beagle (83) famnar om matchvinnaren Tom Wilson. Foto: AFP

WASHINGTON. Räkna med det oväntade...

Den devisen tycks ha blivit Stanley Cup-slutspelets stora sanning och i enlighet med den fick råskinnet Tom Wilson ikläda sig rollen som övertidshjälte för Washington i det första, tajta dramat mot Toronto i natt.

– Ja, det var kanske lite oväntat, men det blir ofta så såna här gånger och det är ju verkligen roligt för honom, säger Nicklas Bäckström när Sportbladet möter honom efter 3-2-segern.

Det var New York Rangers något begränsade rivjärn Tanner Glass som påminde om parollen ”Expect the unexpected” när han mötte media efter att ha prickat in det matchavgörande målet med en förbluffande backhand i Bell Centre i Montreal igår.

Och där satte han helt uppenbart tonen för hela Stanley Cup-slutspelet för någon timme senare blev defensive klippan Joel Edmundson övertidshjälte för St. Louis Blues – och i natt anslöt sig alltså hårdföre Washington-gnuggaren Tom Wilson till skaran av högst oväntade matchvinnare.

Utnyttjade felpassning

05.15 in i första övertidsperioden i Verizon Center mellan Capitals och Toronto Maple Leafs tog han ner en felpassning från Martin Marincin med handen utefter sargen, la pucken på klubbladet och svepte ett in ett rungande skott på Frederik Andersen.

– Mm, han fick på ett riktigt fint skott. Det var ett otroligt skönt att se den pucken gå in och väldigt kul för honom att han fick avgöra, säger Nicklas Bäckström när vi träffar honom i hemmalagets omklädningsrum efteråt.

– Det var kanske lite oväntat att det blev just han, men i den här typen av matcher det blir ofta den sortens spelare som avgör och den sortens mål utifrån kanten som avgör.

Just det:

Expect the unexpected...

”Kände av lite nervositet”

Annars satt segern lite hårdare åt än seriesegrarna hade tänkt sig. De startade riktigt blekt och hamnade i 2-0-underläge mot de oförvägna kidsen från Toronto i första perioden.

– Ja, första 20-25 var de mycket starkare än oss. Vi var kände nog av lite nervositet och press i början, fast det kanske inte borde vara så, fortsätter ”Bäckis”.

– Men sedan tycker jag det släppte, i 35 minuter spelade vi ut på ett annat sätt och i tredje hade vi mycket bra lägen och kunde ha avgjort redan då.

Respekten för motståndaren är dock stor – och blev antagligen ännu större under kvällens gång, för William Nylander och de övriga ungbloden i poplaget från Kanadas största metropol stod för en utmärkt insats, särskilt med tanke på att så många av dem spelade sin allra första Stanley Cup-match.

– Ja, det är ett otroligt skickligt lag, de är snabba på skridskorna och väldigt skickliga så det här kommer helt klart att bli en tuff och svår serie, konstaterar Nicklas.

”Kändes sådär för oss”

Som för egen, personlig inte är så jättenöjd med öppningsmatchen i förstaronden.

– Nja, jag tycker det kändes sådär för vår kedja. Men det är bara att gnugga på. Vi vet att vi inte kommer få lika mycket chanser som under grundserien så när det väl blir lägen måste vi se till att sätta puckarna.

Å andra sidan:

I årets playoff ÄR det ju inte såna som han och Alex Ovetjkin som ska avgöra.

Det är de oväntade....

