NHL-stjärnan ryter ifrån: ”Suger att vi inte får delta”

Ovetjkin i långt brev: ”OS finns i mitt blod”

NHL vägrar att släppa sina spelare till OS.

Nu ryter Alexander Ovetjkin, 31, ifrån en gång för alla.

– OS finns i mitt blod, det suger att vi inte får spela, skriver den ryske storstjärnan i ett långt uttalande.

I april kom det definitiva beskedet: NHL släpper inga spelare till OS i Pyeongchang i februari.

Anledningen till beslutet ska främst vara att NHL vägrar stå för kostnaderna (spelarförsäkringar och transportkostnader), samtidigt som den internationella olympiska kommittén (IOK) vägrar betala.

Reaktionerna från spelarna har varit kraftiga.

”Stor skada för sporten”

– Om man inte låter oss åka kan det orsaka stor skada för sporten. OS är ett av de viktigaste eventen för hockeyrörelsen utanför Nordamerika, det är där vi får se alla superstjärnor samlade på en och samma plats, har svenske backstjärnan Erik Karlsson tidigare sagt.

– De (NHL) håller oss gisslan. Det är så jävla svinigt, sa Anton Strålman i samband med VM i maj.

Både arrangören och Internationella ishockeyförbundet IIHF har haft förhoppningar om en vändning, men så blev inte fallet eftersom parterna inte kommit överens med NHL.

– Jag kommer göra allt för att vi ska få åka. OS är enormt, det största man kan spela. Vi har åkt dit sedan 1998, varför ska vi sluta nu? Jag tycker det är korkat av NHL att säga ”nej”, sa Gabriel Landeskog.

”Måste acceptera det”

En annan som gjort kraftigt motstånd mot NHL:s beslut är Washingtons ryske storstjärna Alexander Ovetjkin, som upprepade gånger sagt att han tänker spela ändå.

Så sent som i går bad Rysslands hockeyordförande Vladislav Tretjak sin stjärna att glömma OS-spel.

– Vad finns det för Ovetjkin att göra nu? Ingenting. Spela för Washington. Han måste acceptera det, sa Tretjak.

Nu ryter Ovetjkin ifrån.

I ett personligt uttalande berättar han om sina starka känslor för OS-turneringen.

– Jag vill göra det här uttalandet så att mitt budskap är tydligt och så att ingen missförstår vad jag menar, inleder han.

”Finns i mitt blod”

– OS finns i mitt blod och alla vet hur mycket jag älskar mitt land. Ända sedan jag var barn och under hela tiden jag har spelat i NHL har NHL-spelare spelat OS. Aldrig under min karriär har vi behövt välja mellan vårt lag och vårt land. Vi ska inte behöva vara i den positionen. Jag är väldigt besviken över att IOK, IIHF och NHL sätter mig och alla andra NHL-spelare i den här positionen där några av världens bästa spelare inte får chansen att delta. NHL-spelare i OS är bra både för hockeyn och för OS-turneringen. Det suger att vi inte kommer vara där. Jag har sagt det varje gång sedan förra OS att ingen ska få säga till mig att jag inte ska få spela, för mitt land har varit tillåtet att be mig. Nu säger IIHF och NHL att de inte får det, fortsätter han.

OS i Pyeongchang blir det första olympiska spelet på 24 år utan NHL-spelare.

Ovetjkin har vunnit VM-guld tre gånger med Ryssland, tagit två VM-silver och tre VM-brons – men saknar, som han själv uttrycker det, det viktigaste av allt: ett OS-guld.

– Det är fortfarande min dröm att vinna OS-guld för mitt land. Jag hoppas att saker och ting kommer att förändras och att vi alla får chansen igen 2022.

