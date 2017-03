Brynäs till semifinal – för andra gången sedan 2001

Körde över Linköping hemma i Gavlerinken

Hörde ni jublet?

Det var hemmafansen i Gavlerinken som skrek.

Brynäs besegrade Linköping med 6–0 och är – för andra gången sedan 2001 – klart för semifinal i SHL-slutspelet.

– Vi har folk som kliver fram när det behövs. Alla vill framåt och ha det där guldet, säger Oskar Lindblom till C More.

Foto: TT NYHETSBYRÅN

I slutspelet år 2000 utmanade Brynäs – med poängmaskinerna Tom Bissett, Janne Larsson och Roger Kyrö – Modo om en finalplats, men föll med 2–3 i matcher.

Sedan dess har Gävleklubben bara tagit sig förbi kvartsfinalspelet en gång, och det var guldåret 2012.

2017 var det, till supportrarnas stora förtjusning, äntligen dags igen. Brynäs besegrade Linköping med 6–0 i Gavlerinken och vann matchserien med 4–2.

Underkänt mål

Efter en disciplinerad och chansfattig inledning inledde den NHL-meriterade kanadicken Daniel Paille målskyttet tidigt i mittperioden. Bara ett par minuter senare styrde Pathrik Westerholm in ytterligare en puck bakom LHC-keepern Marcus Högberg, men efter videogranskning blev målet bortdömt.

Spelarna i Brynäs misströstade inte, fortsatte att spela ut och blev inte utan belöning. Inom loppet av 49 sekunder gjorde Kevin Clark och Ponthus Westerholm ett varsitt mål, och Oskar Lindblom drygade ut ledningen till 4–0.

Klasskillnaden var så stor att den nuddade gränsen till förnedring.

– De blev trötta och orkade inte stå emot. Det var skönt att se några puckar gå in, säger Kevin Clark till C More.

Frölunda eller Skellefteå?

LHC-coachen Dan Tangnes bytte målvakt inför slutperioden, men då var matchen redan avgjord.

– Vi föll ihop som ett korthus vid 0–2, säger Tangnes till C More.

Utöver Johan Alcéns och Pathrik Westerholms mål var den tredje perioden en enda lång väntan på det stora segervrålet, och det skulle komma.

LÄS OCKSÅ Brynäs till semifinal – då kan allt hända

Oskar Lindblom drömmer om en repris av 2012, då Brynäs besegrade Skellefteå i finalen.

– Då stod jag i klacken och njöt. Jag har känslan kvar i kroppen. Det är bara att gå för det, säger 20-åringen till C More.

I semifinalen väntar segraren mellan Frölunda och Skellefteå, som under onsdagen möts i en sjunde och avgörande kvartsfinal i Scandinavium. HV71 och Malmö gör upp om den andra finalplatsen.

FAKTA Matchens fem stjärnor Matchen +++ Domare: Mikael Sjöqvist och Wolmer Edqvist +++ +++++ Simon Bertilsson, b, Brynäs

Bara fortsätter att växa. En nyckelspelare framöver. ++++ Pathrik Westerholm

Var riktigt bra och var direkt inblandad i fyra av målen +++ Kevin Clark, f, Brynäs

Drev på sin kedja redan från start. ++ Lukas Kilström, b, Brynäs

En till defensiv back som varit oerhört viktig. + Daniel Paille, f, Brynäs

Visade vägen igen med matchens första mål.

Matchens målvakt: David Rautio, Brynäs

Ny stabil match och går in i semin med imponerande statistik.

Jury: Hans Abrahamsson, Gavlerinken Läs mer