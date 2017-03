TV4:s nya satsning – startar Hockeylördag

AVSLÖJAR: Visar gratismatcher i ”storfyran” direkt från SM-slutspelets början – och nästa säsong

SHL-hockey och SM-slutspel rakt ut i vardagsrummen?

Ja, med start redan den här veckan kommer TV4 börja sända Hockeylördag.

En satsning som fortsätter hela nästa säsong:

– Hockeylördag i TV4 är en fantastisk möjlighet för oss att bredda intresset för SHL, säger kanalens sportchef Erik Westberg.

Betalkanalen C More har under många år kört med heltäckande och långa sändningar från SHL under just lördagar.

Under sex timmar har de som har abonnemang kunnat följa samtliga matcher.

Nu öppnas möjligheten upp för en betydligt bredare publik.

Från och med den här veckan kliver markbundna TV4 in och sänder de SM-slutspelsmatcher som avgörs på lördagar. Det blir första gången som TV4 kliver in och sänder direkt när slutspelet börjar.

Uppsnack i 45 minuter

Hockeylördag ska innehålla en rekordlång, 45 minuters, inför-studio. Studiostart är klockan 14.30 och matchstart är kl 15.15.

– Nu ger vi SHL-hockeyn och slutspelet chans att nå ut till ännu fler. Och det gör vi i det extra långa programformatet Hockeylördag på lördagar i TV4 där vi storsatsar innehållsmässigt och tar användarna ännu närmare sporten med bland annat domarkamera och mickar på coacher, säger Erik Westberg.

Fortsätter nästa säsong

Och inte nog med det. Hockeylördag på TV4 kommer att vara ett stående inslag under starten av nästa säsong också.

– Hockeylördag i TV4 är en fantastisk möjlighet för oss att bredda intresset för SHL, men även såklart att nå ut med den sport vi sänder, såsom Allsvenskan och V75, säger kanalens sportchef Erik Westberg.