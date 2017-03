Arvidsson avgjorde mot serieledarna











WASHINGTON. Först hände praktiskt taget ingenting i 60 minuter.

Sedan avgjorde Viktor Arvidsson Nashvilles bortaduell mot serieledarna Washington med ett sylvasst skott på övertid.

– Jag hade bara en tanke och det var att skjuta och hitta rätt ställe och pucken gick in och det var skönt, säger matchhjälten när Sportbladet träffar honom efter 2-1-segern.

Strax innan möter vi landsmannen Calle Järnkrok också, och han säger det bäst:

– Tråkig match.

Precis.

Det hände väldigt lite i det på papperet kittlande mötet mellan Washington Capitals och Nashville Predators i Verizon Center.

Lagen gjorde varsitt slumpartat mål, Caps i första perioden och Preds i den andra, och det var det hela

– Jo, konstaterar Arvidsson , det var väldigt tajt. Inget av lagen skapade några riktiga målchanser.

– Men det är så man är tvungen att spela mot Capitals, de har så många offensiva vapen, och jag tycker vi gjorde det bra. Vi spelade riktigt smart, framförallt defensivt.

Avgjorde i två mot ett-läge

Sedan såg den lille sensationsmannen från Kusmark i Västerbotten till att fixa biffen på övertid.

Han kom en dryg minut in i förlängningen loss i ett två-mot-en-läge med PK Subban – och just som hela hallen trodde att passningen skulle komma snärtade han in sudden death-pucken bakom Braden Holtby.

– Jag hade bara en tanke och det var att skjuta och hitta rätt ställe och pucken gick in och det var skönt. Vi behöver verkligen segrar nu, lagen bakom oss i tabellen vinner ju hela tiden.

Målet var för övrigt Viktors 25:e för säsongen.

Sannerligen ingen dålig milstolpe för en spelare få utanför Tennessee hade mycket till koll på före säsongen.

– Så här mitt i stridens hetta tänker jag väl inte så mycket på den siffran, men det är såklart kul att jag har lyckats få in så många puckar, kommentarer han triumfen.

▪▪▪

Toronto knockade Tampa

Efter fyra raka segrar kom Tampa ner på jorden hemma i Amalie Arena i natt.

Med ett brak.

Tanken var att de med en seger mot streckstridsrivalen Toronto slutligen skulle häva sig upp på playoff-plats.

Istället åkte Victor Hedman & co på en rungande 0-5-knock.

– Det handlade om brist på ansträngning i försöken att försvara oss, säger backen Anton Strålman frankt till Tampa Bay Times.

Eftersom New York Islanders samtidigt förlorade med 4-2 mot Winnipeg var det istället Toronto som klev upp på sista wild card-platsen i östra tabellen efter duellen i Amalie Arena.

William Nylander bidrog med en assist.

▪▪▪

Karlssons 50:e assist

Erik Karlsson säkrade säsongens 50:e assist när han spelade fram till Kyle Turris 1-1-kvittering mot Chicago Blackhawks i ett powerplay i mitten av tredje perioden i hemma i Canadien Tire Center.

Därmed är den småländske backstjärnan nu delad tvåa, ihop med Nicklas Bäckström, i sammanlagda assistligan – och rätt så överlägsen etta i backarnas dito.

Men glädjeyttringarna var ändå begränsade till ett minimum efteråt, för Richard Panik hann sätta ytterligare ett mål i slutet, så Blackhawks vann med 2-1.

▪▪▪

Rask målskytt

Det blev ingen rolig återkomst till PNC Arena i Raleigh för förre Carolina Hurricanes-hjälten Eric Staal.

Hans Minnesota lyckades förlora med 3-1 mot de gamla lagkamraterna, trots att de är mer eller mindre avsågade i slutspelsracet.

Därmed tappade Wild mark till Chicago i kampen om förstaplatsen i västra konferensen.

Victor Rask tryckte in sitt sextonde mål för säsong, framspelad av Elias Lindholm.

▪▪▪

Svenske rookien Adrian Kempe fortsätter utmärka sig med Los Angeles Kings.

Han gjorde ett av målen – karriärens andra – när Hollywood-laget tog en viktig 2-0-seger mot Buffalo hemma i Staples Center i natt.

▪▪▪

Två poäng av Zetterberg

Henrik Zetterberg var återigen bäst på isen när Detroit efter den senaste tidens tunga förluster tröstade sig med straffseger i nattens bottenmöte med Arizona.

Den 36-årige kaptenen gjorde sitt femtonde mål för säsongen och stod också för en assist, varmed han är uppe i respektingivande 57 poäng.

Under straffavgörandet var Gustav Nyquist den ende som lyckades sätta sitt försök och därmed vann Wings med 5-4.

▪▪▪

John Klingberg svarade för två assist, och Patrik Nemeth för en, när Dallas bortaslog Vancouver med 4-2.

▪▪▪

St. Louis bärgade en av säsongens tyngsta, och viktigaste, segrar i norra Kalifornien under natten.

De slog San Jose Sharks med 4-1.

Alex Steen hade assist på det ena av Vladimir Tarasenkos två mål i slutperioden.