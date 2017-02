Bröt sviten mot "mardrömslaget"

Tre raka förluster mot Luleå.

Då bröt Växjö sviten mot ”mardrömsmotståndaren” och vann med 3–2 efter förlängning.

– Vi hade tur som fick in den i förlängningen, säger matchvinnaren Cory Murphy till C More.

Luleå hade blommat ut till en riktig mardrömsmotståndare för Växjö under säsongen.

Tre gånger i rad hade serieledaren från Småland fallit mot tabellnian och det såg också ut att bli en fjärde när Luleå tog ledningen med både 1–0 och 2–0 i andra perioden i Vida Arena på tisdagen.

Då bjöd Växjö på en mäktig vändning.

Emil Pettersson reducerade till 2–1 5.29 in i tredje, innan Olli Palola kvitterade med 51 sekunder kvar av ordinarie tid.

”Fick mycket utrymme”

I förlängningen avgjorde sedan Cory Murphy med ett välplacerat slagskott och utökade därmed serieledningen för Växjö.

– En tuff match. De är stora och tunga, vi hade tur som fick in den i förlängningen. Jag fick mycket utrymme vid skottillfället, säger Murphy till C More.

Luleå-tränaren Petter Nilsson:

– Jäkligt surt. Det var lite för långa anfall i vår zon och för korta i deras, men en helt okej insats, säger Nilsson till C More.

Växjö har nu sju poäng ner till Frölunda på andraplatsen.

FAKTA Plusbetyg +++++ Jacob Lagacé, f, Luleå Pang! Första målet på 371 dagar. ++++ Emil Pettersson, f, Växjö Ständigt involverad offensivt. +++ Dennis Everberg, f, Växjö Flera lägen. Bra framför kassen. ++ Kael Mouillierat, f, Luleå Blandade kamp med finess. + Erik Josefsson, f, Växjö Outtröttlig. Lyft sin offensiv. Matchens bäste målvakt: Joacim Eriksson, Växjö Jämn målvaktskamp men Eriksson blev vinnande målvakt till slut och gjorde liksom Gustavsson en stark match. Matchen: +++ Domare: +++ Jury: Jonas Gustavsson, Vida Arena.