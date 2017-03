Brynäs krossade LHC i första kvartsfinalen

Brynäs har fått en drömstart på slutspelet.

Det räckte med en halv match för att knäcka LHC:s förstakeeper, få hemmapubliken att bua ut sitt lag och själva måljubla hela fem gånger.

– Vi ville tysta ner fansen, säger Brynäs Linus Ölund i C More.

Foto: TT

Brynäs åkte ner till Linköping för första kvartsfinalen – och stampade gasen i botten direkt.

Hetast var poängkungen från grundserien, Jesper Jensen. 1–0 satte han redan efter 27 sekunder och tvåan tryckte samme Jensen in i powerplay efter dryga fem minuter spelade.

– Jag försökte få den på mål bara, så skönt att den gick in, säger dansken till C More.

LHC spelade upp sig en aning, men innan första perioden var över så hann Brynäs med att sätta 3–0. Daniel Mannberg tog upp pucken i en omställning och snärtade in ett handledsskott rakt upp i taket bakom Marcus Högberg.

Mål direkt i andra

Att skyffla ut den pucken från mål blev också det sista Högberg gjorde i matchen. I pausen bytte Dan Tangnes ut sin målvakt till förmån för Jacob Johansson.

– Jag hoppas vi kan få någon typ av gnista i laget, vi var väldigt tveksamma och passiva i första perioden, förklarade Tangnes.

Men det hjälpte inte mycket.

Redan efter 1,30 av andra perioden blev Lukas Kilström 4–0-skytt för bortalaget efter försvarsslarv i LHC och kort senare kunde Jesper Boqvist fira sitt första mål i SHL när han rakade in 5–0 för bortalaget.

Då buade hemmapubliken ut sitt lag och flera hemmafans valde att lämna arenan för att ta en tidig lördagskväll.

Skada på fansfavoriten

Som om inte eländer vore nog för hemmafansen gick deras favorit Sebastian Karlsson av isen med en befarad axelskada efter att ha brakat in i sargen i slutet av andra perioden.

– Vad är det som inte går fel, suckade lagkapten Niklas Persson och fortsatte:

– De skjuter rakt igenom oss, vi täcker inte skott, vi fullföljer inte tacklingar och jobbar inte klart utan ligger steget efter.

”Blir halvförbannad”

Brynäs kontrollerade matchen i den avslutande perioden. Och med 35 sekunder kvar fick också Jacob Blomqvist rita in sig i målprotokollet när tryckte in 6–0 från nära håll.

– En jätteskön start för oss, säger slutspelsdebutanten Linus Ölund som hämtade energi från LHC-fansen.

– Man kommer ut här blir lite halvförbannad på fansen och vi ville tysta ner dem, säger han.

Efter matchen var hemmatränaren Dan Tangnes oerhört besviken på sitt lag:

– Vi viker ner oss fullständigt här på hemmaplan. Vi blir små och veka och tveksamma överlag, säger han.