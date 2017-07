Här får tv-profilen sin NHL-stjärna

Camilla Norlund och Tobias Enström har gifts sig. Foto: TT

I lördags gifte sig tv-profilen Camilla Norlund med NHL-stjärnan Tobias Enström.

Nu delar hon med sig av bilder från det exklusiva bröllopet.

”Mitt hjärta svämmar över av kärlek”, skriver hon.

Camilla Nordlund är en av Sveriges tyngsta och mest välkända sportreportrar och har under många år varit en del av C Mores sändningar från såväl allsvenskan som C More.

Men i december berättade Nordlund att hon går igenom ”livs största motgång”.

Tv-profilen hade drabbats av bencancer och Nordlund tvingades ta en ofrivillig paus från rutan.

Nu har hon slagit cancern och i början av juni stod det klart att hon lämnar C More för Discovery, där hon 2018 ska jobba med vinter-OS i Pyeongchang.

”Svävar på moln”

I lördags kom även nästa glädjebesked – då hon gifte sig med NHL-stjärnan Tobias Enström , Winnipeg Jets .

Det exklusiva bröllopet ägde rum i Själevads kyrka, strax utanför Örnsköldsvik, och bland gästerna fanns bland annat Peter Forsberg.

Nu släpper Nordlund bilder från den exklusiva vigseln.

”Svävar fortfarande på moln!! Tusen tack alla ni som var med och bidrog till denna oförglömliga dag! Och tusen tack för alla gratulationer! Mitt hjärta svämmar över av kärlek!” skriver hon.

