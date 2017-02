Kritiken – efter nya segern: "Går väldigt tungt just nu"

Frölunda-tränaren vill se mer av laget

Två raka förluster på hemmaplan.

Då bröt Frölunda sviten hemma mot Djurgården – men har mer att önska.

– Det går väldigt tungt just nu, säger tränaren Roger Rönnberg i C More efter 2–1 i förlängningen.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tung seger borta mot Malmö senast.

Det följde Frölunda upp med att skicka hem ett hårt krigande Djurgården med 2–1 efter förlängning och är nu två poäng bakom serieledande Växjö.

Men trots segern hade Roger Rönnberg en hel del att klaga på.

– Det går väldigt tungt just nu. Vi stod stilla och gav bort pucken i perioder. Men vi måste vara belåtna när vi vinner och bibehålla ödmjukheten, säger Frölunda-tränaren, som samtidigt var snabb med att hylla motståndet.

”Gjorde det bra”

– Djurgården gjorde det bra. De jobbade stenhårt och stängde ytor.

Och det var också gästerna som inledde bäst.

Djurgårdens poängkung, Matt Anderson, gav laget en pangstart när han skickade in 1–0 redan efter 20 sekunder.

Men glädjen blev kortvarig för gästerna.

Än en gång läckte laget som ett durkslag i boxplay, vilket Casey Wellman var snabb med att utnyttja.

Ja, vem annars?

”Studsade tillbaka”

Amerikanen, målbäst i numerärt överläge hittills, prickade in kvitteringen i just powerplay 10.54 in i första och såg därmed till att Djurgården släppte in sitt sjätte mål i boxplay de senaste nio numerära underlägena.

– Vi studsade tillbaka efter deras mål, med bra fart och högt pucktempo, säger Frölundas Johan Sundström i C More.

Efter en mållös andra och tredje period, avgjorde Mattias Nörstebö redan efter 51 sekunder i förlängningen.

FAKTA Plusbetyg +++++ Victor Olofsson, f, Frölunda Kvicka ben, skapade mycket. ++++ Niclas Bergfors, f, Djurgården Lovande debut i Djurgårdströjan. Låg bakom målet och var nära att själv göra mål. +++ Mats Rosseli Olsen, f, Frölunda En av få med mycket energi i hemmalaget. ++ Johan Sundström, c, Frölunda Växte in i matchen, skapade mycket i andra och tredje perioden. + Matt Anderson, c, Djurgården Gjorde Djurgårdens mål och hade bud på fler. Trivdes med Bergfors. Matchens målvakt: Mikael Tellqvist, Djurgården Lugn och säker, imponerade när Frölunda pressade. Domare: ++ Matchen: ++ Jury: Henrik Lundgren, Scandinavium. Läs mer