Frälste Djurgården – nu väntar rysare

Possler förlängde åttondelsfinalen

Vinna eller försvinna.

Då studsade Djurgården tillbaka och tog åttondelsfinalen till en avgörande match efter en rysare hemma mot Färjestad.

– Det absolut coolaste jag har varit med om, säger matchhjälten Gustav Possler till C More.

Foto: ANDREAS BARDELL / Aftonbladet

Åttondelsfinalen mellan Djurgården och Färjestad har utvecklats till en riktig rysare. Efter käftsmällen i första mötet (1–4), studsade Djurgården tillbaka hemma på ett fullsatt Hovet på måndagen.

Stockholmslaget vann till slut med 4–3 efter att Gustav Possler avgjort i förlängningen.

Videogranskning

Därmed tog Djurgården matchserien till en tredje och avgörande fajt i Karlstad på onsdag.

– Det absolut coolaste jag har varit med om. Vi har en kanonkänsla. Färjestad kommer att få det tufft, säger Possler till C More.

Det avgörande målet, som kom 5.31 in i förlängningen, videogranskades av situationsrummet sedan det först såg ut som att pucken sparkades i mål via en Djurgårdsskridsko.

– Den tog på en skridsko, men det var ingen spark, säger Christer Lärking i situationsrummet.

Precis som lördagens fajt, där det utbröt slagsmål i slutminuterna , bjöd även returmötet på känslor.

Riskerar avstängning

Drygt åtta minuter in i första perioden åkte Färjestads Johan Ryno på en 2+10-utvisning för ”checking to the head” sedan han delat ut en ful tackling på Emil Johansson . Djurgårdsbacken föll ihop, linkade ut men kunde sedan återgå till spelet.

– Jag hade inte sagt något om domarna hade tagit ett matchstraff på Ryno i det läget, Färjestad hade tur där, säger expertkommentatorn Sanny Lindström i C More.

Niklas Wikegård höll med.

– Det är klart att det borde ha varit matchstraff. Det är en uppåtgående rörelse där Ryno lättar från isen, säger Wikegård i C More.

Tappade 2–0

Petter Rönnqvist är säker på vad som väntar Ryno:

– Det kommer bli avstängning, säger Rönnqvist.

Minuten efter tacklingen skickade Markus Ljungh in 1–0 till Djurgården i powerplay. Patrik Lundh utökade till 2–0 knappt fyra minuter senare, även då i numerärt överläge.

Sekunddrama

Strax efter 2–0-målet åkte Emil Johansson på en tvåa och Färjestad var inte sena att reducera i powerplay. Milan Gulas fick på en pangträff till 2–1 efter 13.07 och tystade Hovet för en sekund.

När Alexander Johansson sedan gjorde 2–2 6.15 in i andra och Joel Eriksson skickade in 3–2 till Färjestad rådde snarare begravningsstämning bland Dif-supportrarna.

Då skickade Linus Johansson in 3–3 med 32 sekunder kvar av perioden.

Tredje slutade mållös och i förlängningen klev alltså Gustav Possler fram, efter 5.31.

– Djurgården var vassare än vi sett över hela matchen. De var över oss, överallt och fick extra energi av publiken, säger Leif Carlsson, tränare i Färjestad.