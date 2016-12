Så straffas han – efter fula smällen

Cody Eakin sänkte Henrik Lundqvist med en ful tackling mot huvudet.

Nu kommer domen.

Dallas-centern stängs av – i fyra matcher.

Han hade varit petad fyra matcher i rad.

Natten till fredagen gjorde Henrik Lundqvist en bejublad comeback då han stoppade alla Dallas Stars 27 skott och höll sin andra nolla för säsongen.

– Inget att sticka under stolen med, det var riktigt skönt. Jag har funderat mycket de senaste dagarna, sa ”Henke” när Sportbladet talade med honom efter matchen (som New York Rangers vann med 2–0).

”Kom från ingenstans”

Men comebacken kunde ha slutat illa.

En bit in i första perioden blev den svenske stjärnmålvakten så brutalt tacklad i huvudet av Dallas-centern Cody Eakin att hans målvaktsmask for all världens väg – och smällen var så pass tuff han ”Henke” togs av isen för den numer obligatoriska hjärnskakningskontrollen.

– Smällen kom från ingenstans, jag vete fan vad som hände, sa Lundqvist, som var tillbaka på isen redan efter ett par minuter.

Flera experter har rasat mot Cody Eakins vårdslösa tackling; exempelvis efterlyste TSN:s NHL-guru Bob McKenzie ett hårt straff.

– Det är en fruktansvärd tackling som kan ge fem matchers avstängning. NHL måste statuera exempel, sa han .

”Medveten tackling”

Under fredagskvällen, lokal tid, hade Eakin ett telefonmöte med NHL Player Safety (NHL:s motsvarighet till Disciplinnämnden) där han fick ge sin version av händelsen.

Nu kommer domen.

Han stängs av – i fyra matcher.

”Enligt vår bedömning gör Cody Eakin ingen ansträngning för att undvika kollisionen. Han tar sats och sätter in en medveten tackling mot målvakten” , säger NHL Player Safety i sitt uttalande .

Cody Eakin hade aldrig tidigare, i sin 335 matcher långa NHL-karriär, fått böter eller avstängning och klassas därmed inte som en ”återfallsförbrytare”.

Under fredagen delade NHL:s Disciplinnämnd även ut motsvarande 46 000 kronor i böter till San Jose Sharks Marc-Edouard Vlasic för en hög klubba mot Ottawa Senators svenske stjärnback Erik Karlsson, samt en två matcher lång avstängning till Ottawa-forwarden Mike Hoffman för en crosscheking mot San Joses Logan Couture.