Sverige vann mot Italien

Tre Kronor hade inga problem att vinna mot Italien.

Men det finns en mörk siffra som oroar.

– Det är så dåligt att man aldrig har sett något sämre, säger experten Niklas Wikegård.

Sverige tog en komfortabel seger mot ett betydligt svagare Italien men power play-spelet fortsätter att spöka för Tre Kronor . Två nya mållösa power play i dag innebär nu att Tre Kronor gått mållöst i 14 raka.

Spelet fem mot fyra fungerar inte alls, menar experten Niklas Wikegård .

– Det är under all kritik. Det är så dåligt att man aldrig har sett något sämre, säger Wikegård i C More.

Åtta olika målskyttar

Sverige hade i alla fall inga problem att göra mål. Det blev åtta mot Italiens ett i den komfortabla 8–1-segern.

Det blev åtta olika svenska målskyttar i matchen, där VM-debutanten Philip Holm gjorde tre poäng (1+2).

FAKTA Spelarbetyg ++++ Philip Holm

+++ Elias Lindholm Gabriel Landeskog Victor Rask Joel Eriksson Ek Jonas Brodin ++ Dennis Everberg William Nylander Victor Hedman Viktor Fasth Joel Lundqvist Anton Strålman William Karlsson Philip Holm Linus Omark Alexander Edler Viktor Fasth Joakim Nordström John Klingberg Carl Söderberg Carl Klingberg Jury: Tomas Ros Läs mer