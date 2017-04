Oväntade svenske hjälten: ”Var helt fantastisk”

OTTAWA. Edmonton skrällde direkt mot Anaheim i natt – men nej, det var inte Connor McDavid, Leon Draisaitl eller någon av de andra offensiva fixstjärnorna som sänkte de favorittippade ankorna.

Det var svenske backen Adam Larsson.

Han stod för karriärens playoff-framträdande och prickade in två avgörande mål i tredje perioden.

– Det är bara att lyfta på hatten. Vilka mål. Han var helt fantastisk, säger landsmannen och backpartnern Oscar Klefbom till Sportbladet efter 5-3-segern.













Precis som under åren i New Jersey har Adam Larsson mer än något annat varit en defensiv rese sedan han kom till Edmonton i den omtalade Taylor Hall-trejden förra sommaren.

De fyra målen i årets grundserie var visserligen personligt NHL-rekord, men det säger ju inte så överdrivet mycket...

I natt var det dock som att den 24-årige västerbottningen plötsligt mindes att han har offensiva färdigheter på repertoaren också – och plötsligt sa det bara pang.

Två gånger om.

Först kom han stormande på en väldig, öppen yta i Ducks-zonen och svepte in 3-1.

Redan då, åtta minuter in i tredje perioden, kändes det som att Oilers hade avgjort, men Ducks replikerade snabbt och efter tio och en halv minut lyckades Jakob Silfverberg kvittera.

”Vet inte vad man ska säga”

Då bestämde sig Larsson från Skellefteå för att det var upp till honom igen så han tog sats från egen zon, for som en annan Connor McDavid iväg över hela banan, skar in bakom John Gibsons kasse – och tråcklade in pucken i en liten lucka.

Storartat.

Som om det inte vore nog stod han för assist på Leon Draisaitls spiken-i-kistan-puck i tom kasse också.

– Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga, skrattar backkollegan Oscar Klefbom när vi talar med honom efteråt.

– Det är bara att lyfta på hatten. Adam var helt fantastisk. Vilka mål. Jag blir så glad för hans skull. Han har varit grym länge och att se honom producera på det här sättet värmer verkligen.

”Kleffy” är rätt nöjd överhuvudtaget, av förklarliga skäl.

En bortaseger direkt i första mötet med Ducks är mer än de flesta trodde att unga Edmonton skulle klara av – trots den sensationella insatsen mot San Jose i förstarundan.

”Har en otrolig stämning”

– Vi ska vara ödmjuka och inse att det här alldeles säkert blir en lång serie. Anaheim är väldigt bra, fortsätter han.

– Men att komma in här och genomföra en så bra match och få den här starten...det är klart att det känns väldigt bra. Vi har en otrolig stämning i den här gruppen.

Ducks svepte Calgary i förstarundan och fick alltså först med nattens snyting veta hur det känns att förlora i 2017 års slutspel.

– Vi begick ett par misstag, särskilt när Larsson fick åka över hela banan, men vi hade ändå inte räknat med att vinna allt. Vissa kvällar går saker och ting helt enkelt inte som man hoppas, tröstar sig coachen Randy Carlyle.

✓ Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live på viaplay.se

LÄS OCKSÅ Per Bjurman tippar andra slutspelsrundan