Här är svenska truppen till hockey-VM

FAKTA

Målvakter: Sara Grahn, Brynäs IF, Lovisa Berndtsson, Djurgårdens IF, Sarah Berglind, Modo

Backar: Johanna Fällman, Luleå, Johanna Olofsson, Modo, Annie Svedin, Modo, Jessica Adolfsson, Brynäs, Emilia Ramboldt, Linköping, Maja Nyhlén-Persson, Leksand.

Forwards: Sara Hjalmarsson, AIK, Sabina Kuller, AIK, Lisa Johansson, AIK, Pernilla Winberg, Linköping HC, Anna Borgqvist, Brynäs IF, Emma Nordin, Luleå HF, Olivia Carlsson, Modo Hockey, Hanna Olsson, Djurgårdens IF. Erika Grahm, Modo, Erica Udén-Johansson, IF Sundsvall Hockey, Fanny Rask, HV 71, Michelle Löwenhielm, University of Minnesota, Maria Lindh, University of Minnesota.

Reserver: Målvakt: Maria Omberg, Luleå. Backar: Emmy Alasalmi, AIK, Elin Lundberg, Leksand. Forwards: Melinda Olsson, Luleå. Nathalie Ferno, Modo. Rebecca Stenberg, Djurgården.