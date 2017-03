Lasu Nilsson i tårar: ”Ångrar mina ordval”

FAKTA

• Hur är dina känslor just nu?

– Det är bara kasta domaren åt helvete. Vad fan, vi får regler före säsongen, gör allt som står i vår makt att inte ta oss in på målet. Vad gör Bill? Han gör ingenting för att ta sig in. Sedan är det tre stycken som tar pucken i deras lag. Målvakten, en back och ytterligare en back som slår in den i eget mål. Jag menar, om jag parkerar på gatan, jag kan inte köra in i nån om han parkerar fel. Alltså, det är bara glömma – ta bort. Det gnälls över att det är lite folk på matcherna. Jag kommer sluta som tränare. Jag kommer aldrig… Jag kommer lägga av som tränare, det lovar jag här och nu. Jag är så fruktansvärt besviken på domarinsatsen, hur man kan ta bort ett mål när man håller på att driva varenda dag med det här spelet att dra folk mot kasse, och vi gör allt som står i vårt makt och så tar de ändå bort det. Kasta domaren åt helvete. Ge mig böter om ni vill, jag tycker det är så jävla dåligt. Domarrummet kan de sluta med också. De behöver inte ta ett enda domslut en enda gång nån domare, för de skyller på domarrummet hela tiden. När vi äntligen vänder matchen – haft otur, 2–0 i röven – vänder matchen, och så ska man ta bort det. Ta bort all glädje som finns i hallar överallt. Lägg ner verksamheten, kasta det åt helvete. Jag är så fruktansvärt less. Det är ingen kritik mot er i C More, men domarna är så jävla beige, och domarrummet kan dra åt helvete.

• Jag förstår att du är väldigt besviken…

– Nä, du förstår inte hur besviken jag är, jag skulle kunna dra… Jag skulle kunna mörda i det här tillfället. Jag är så fruktansvärt jävla irriterad.

• Tack så mycket, Petter.

– Ja, tack.