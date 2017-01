Gör sitt fjärde JVM: "En ära"

FAKTA

Målvakter: Sofia Reideborn, SDE Hockey, och Anna Amholt, Luleå Hockey

Backar: Paula Bergström, Modo Hockey, Selma Aho, HV71, Wilma Wäng Germundsson, Södertälje SK, Maja Nyhlén Persson, Leksands IF, Pernilla Forsgren, Luleå Hockey, Solveig Neunzert, Djurgårdens IF, och Ida Press, Djurgårdens IF.

Forwards: Josefin Bouveng, Wings HC, Lina Ljungblom, Skövde IK, Jenny Antonsson, IF Troja-Ljungby, Celine Tedenby, Modo, Matilda af Bjur, Linköping, Sofie Lundin, Djurgården, Ethel Wilhelmsson, AIK, Jennifer Carlsson, Göteborgs HC, Felizia Wikner Zienkiewicz, Modo, Alva Johnsson, SDE Hockey, Elin Olovsson, AIK, och Hanna Olsson, Djurgårdens IF