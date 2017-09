Domarbasens vädjan till medierna

Ulf Rönnmark höll ett brandtal om det allt hårdare klimatet mot domarna: ”Fundera alla en gång till”

Foto: BILDBYRÅN Rönnmark.

SHL-domaren Morgan Johansson fick motta kraftiga hot under förra säsongen.

Och på upptaktsträffen riktade nya domarbasen Ulf Rönnmark kritik mot medierna:

– När ni känner för att vrida ur trasan de sista tre varven, gör inte det, säger Rönnmark.

Domarna har en utsatt position och får ständigt höra glåpord från läktarna. De senaset åren upplever SHL att nivån har förstärkts och att det i vissa fall övergått i regelrätta hot.

Under slutspelet kulminerade allt då erfarne domaren Morgan Johansson hotades per telefon mitt i natten och valde att hoppa av kvartsfinalen mellan Brynäs och Linköping.

Under SHL.s upptaktsträff i dag fanns nya domarbasen Ulf Rönnmark med på scenen och han passade då på att rikta en uppmaning till medierna som var på plats.

– Förra året hade vi en händelse som vi inte vill uppleva igen. Det handlade om en domare som fått ordentliga hot, så stora hot att vi till och med fick ta in polis. Vi måste tänka på en sak, och det gäller spelare – det gäller C More, media och så vidare…, säger Rönnmark och fortsätter:

”Fundera en gång till”

– När ni känner för att vrida ur trasan de där sista tre varven.. Gör inte det. Dagens samhälle har skapat ett antal individer där ute – som tyvärr tolkar den här utvridningen lite för tydligt. Och då får vi problem. Jag får problem – och SHL får problem – att göra den här produkten bättre.

Rönnmark menar att medierna måste sansa sig i sin kritik mot domarna:

– När ni ska göra den så kallade hårfönen på domarna – fundera en gång till. Fel gör vi, och det får ni absolut analysera. Men tänk på att det finns individer där ute som vi inte vill ska hamna i problem.

LÄS OCKSÅ SHL-domaren om dödshoten: ”Skulle klippa mig”