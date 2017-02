Måltorkan över – efter 131 matcher

ÄNGELHOLM. 131 mållösa matcher.

I krismötet mot Karlskrona svarade Röglebacken Jesper Williamsson för ett smått osannolikt trendbrott.

– Grabbarna i laget har varit på mig, säger han.

Inför onsdagens hemmamöte med Karlskrona hade Röglebacken Jesper Williamsson gjort två mål på 211 SHL-matcher, aldrig måljublat i Rögles tröja – och gått mållös i 131 raka matcher.

Men då, i början av den tredje perioden, tryckte Williamsson in 2–1 när han följde med upp i ett anfall.

– Det är alltid kul att göra mål och att bidra till att laget vinner. Samtidigt får man acceptera sin roll, även om det borde ha trillat in något mer mål varje år. Men det blir säkert fler nu, säger Williamsson.

”Ingen rolig siffra”

131 matcher sedan senaste målet. Vad säger du om det?

– Det är ingen rolig siffra, å andra sidan finns det mycket annat man kan bidra med, säger han.

Rögle förlängningsbesegrade visserligen Djurgården precis innan landslagsuppehållet, men innan dess hade tabelljumbon 13 raka förluster. Mot Karlskrona blev det 4–1 och Williamssons trendbrott bäddade för trepoängaren, som för övrigt är den första på hemmais sedan 5–0-segern mot Örebro den 9 december. Samtidigt har Karlskrona nu inkasserat tolv raka förluster.

Williamssons primära roll är att förhindra motståndarna från att göra mål, men det gör inte att han är stolt över sitt offensiva facit.

– Givetvis bör man trycka in någon mer puck per säsong, det kravet har jag på mig själv. Jag har skjutit mycket, men puckarna har inte velat trilla in, säger han.

”Det är jättekul”

Med andra ord betyder det här målet något för dig?

– Absolut, det är jättekul. Självförtroendet får sig en liten skjuts, säger han.

Hur mycket har du tänkt på att göra mål?

– Det har funnits någonstans där bak i huvudet, men jag har inte tänkt på det så mycket. Det är mer grabbarna i laget som har varit på mig, de har väntat på att jag ska få göra mål, säger han.