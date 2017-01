Grönborg om petningen: ”Tacksamt inför VM”

FAKTA

Truppen till Sweden Hockey Games:

Målvakter: Viktor Fasth, CSKA Moskva, Anders Lindbäck, Rögle.

Backar: Sebastian Aho, Skellefteå, Oscar Fantenberg, Sotji, Andreas Borgman, HV71, Henrik Tömmernes, Frölunda, Calle Rosén, Växjö, Emil Johansson, Djurgården, Philip Holm, do, Magnus Nygren, Färjestad.

Forwards: Richard Gynge, Neftechimik, Mattias Sjögren, ZSC Lions, Patrik Zackrisson, Lugano, Joel Lundqvist, Frölunda, Johan Sundström, do, Alexander Bergström, Karlskrona, Joel Eriksson Ek, Färjestad, Johan Ryno, do, Oskar Lindblom, Brynäs, Daniel Brodin, Djurgården, John Norman, Niznij Novgorod, Carl Klingberg, Zug, Andreas Thuresson, Malmö.

(TT)