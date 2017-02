Nylander slog till igen i målkalaset

Följde upp helgens hattrick – men Toronto förlorade på övertid

William Nylander fick inte njuta länge av ruset efter segern mot Boston i helgen då svensken gjorde hattrick för första gången i NHL.

New York Islanders slog Nylanders Toronto med 6–5 på övertid – trots att ”Lill-Nyllet” fixade en sen ledning.

I mitten av tredje perioden kvitterade Islanders till 4–4. Därefter gjorde Nylander mål, sitt 14:e för säsongen, och såg till att klättra lite i svenska målligan nu med två poäng upp till andraplatsen. Men med en och en halv minut kvar av matchen kvitterade Islanders och avgjorde sedan i förlängning.

Toronto har bara en seger på de senaste fyra matcherna.

Klubbrekord av rookie

Glädjeämne dock är att klubbens rookies är de som fortsätter leverera. Nykomlingarna stod för lagets samtliga mål – i tur och ordning Nikita Soshnikov, Auston Matthews, Mitch Marner, Zach Hyman, och William Nylander .

Hyman skrev dessutom klubbhistoria med sitt tredje mål i numerärt underläge – fler än någon rookie klarat av på en säsong tidigare.

En annan svensk som gjorde en stabil insats utan att få utdelning för laget var Robin Lehner, målvakt i Buffalo. Han gjorde hela 37 räddningar, men släppte in två mål och New Jersey Devils segrade med 2–1. Hans målvaktskollega i Devils släppte visserligen bara in ett mål, men tog bara 22 skott.

✓ Se fler höjdpunkter på och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på

New York Islanders Brock Nelson firar sitt mål i förlängningen. Foto: Kathy Willens/AP/TT