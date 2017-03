Rögle vände igen – en seger från SHL

Foto: CMORE

Rögle är en seger från att behålla SHL-statusen.

Detta efter att återigen ha vänt ett underläge mot Bik Karlskoga.

Edwin Hedberg avgjorde med 2–1-målet i förlängningen.

– Förmodligen var det sista hemmamatchen för i år, säger matchhjälten kaxigt.

För tredje gången på den tre matcherna mot Rögle var det Bik Karlskoga som tog ledningen.

I match 1 blev 2–0 till 2–5.

I match 2 blev 1–0 till 1–2.

I kväll kom 1–0 till Karlskoga redan efter 1.02. Ett skott från Ricard Blidstrand från blålinjen som Rögles målvakt Anders Lindbäck lyckades tappa och Juliuz Persson petade in den precis framför mållinjen.

Storspelande Kruse

Ledningen höll sig länge, länge.

15.56 in i den andra perioden kvitterade David Åslin – trodde alla. Men målet blev bortdömt för att Åslin samtidigt körde över målvakten Emil Kruse.

I stället fick de 4 861 åskådarna i Lindab Arena vänta till 16.30 av den tredje perioden då backen Alen Bibic fick tag på pucken och med ett dragskott överlistade storspelande Kruse.

Välförtjänt då Rögle också vann skotten i tredje med 16–2 och utan 22-årige Emil Kruses många fantomräddningar hade allt avgjorts redan då.

Snyggt avgörande

Rögles tryck – och Kruses storspel – fortsatte i förlängningen.

Jack Connolly styrde in ett skott från Jesper Williamsson 3.13 in in förlängningen och domarna visade på mål. Men efter en videogranskning visade det sig att Connollys klubba var över ribbhöjd och målet dömdes bort.

Till slut, efter 17.36, kom Edwin Hedberg halvt ren på högerkanten och med en läcker dragning fick han bort Kruse och lade in pucken i öppet mål.

Snyggt värre och därmed 3–0 i matchserien.

Rögle kan avgöra och säkra SHL-spel i Karlskoga på onsdag – något matchhjälten Hedberg räknar med.

– Vi vill avgöra där. Men vi måste fokusera på starten då. Förmodligen var det här sista hemmamatchen för i år, säger Edwin Hedberg till TV12.

Där kan laget kanske få klara sig utan lagkaptenen Christopher Liljewall skadad tidigt i förlängningen. Liljewall fastnade med skridskon i isen och såg ut att ha skadat knät.