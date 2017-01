”Alla har en dröm, det här är min”

Petraseks tröja hissades i Kinnarps















JÖNKÖPING. Han har spelat 1038 SHL-matcher, vunnit tre SM-guld och ingen annan back har någonsin gjort lika många poäng under en SHL-säsong.

David Petrasek är en av de största spelarna i HV71:s historia – och nu hänger hans tröja i taket på Kinnarps Arena.

– Alla har en dröm. Det här är min, säger Petrasek i sitt tal.

Liv och Petrasek. Foto: BILDBYRÅN

Stefan Liv , Per Gustafsson, Fredrik Stillman, Stefan Örnskog och Johan Davidsson har fått sällskap i taket på Kinnarps Arena. Innan matchen mot Leksand hissades nämligen David Petraseks tröja, nummer 22.

– Jadu, Stefan (Liv) min vän. Nu möts vi igen, halvvägs upp till himlen. Jag saknar dig varje dag. Att se min 22:a bredvid din nummer 1 kommer att få mig att le många gånger i framtiden, säger Petrasek i sitt tal.

Stora banderoller

Ceremonin inleds med att två stora banderoller vecklas ut på ståplats. På den ena kysser Petrasek SM-bucklan och på den andra håller han samma pokal ovanför huvudet.

Sedan gör huvudpersonen entré och medan han går in på den röda mattan får han ta emot publikens jubel. Efter tal, hyllningsfilm på jumbotronen är det dags för David Petrasek att säga några ord.

FAKTA Tröjorna som hänger i Kinnarps Arena: #1 Stefan Liv #7 Per Gustafsson #14 Fredrik Stillman

#15 Stefan Örnskog

#76 Johan Davidsson #22 David Petrasek Läs mer

– En sak som jag är stolt över är att jag aldrig gav upp. Jag trodde verkligen att jag skulle vinna ett SM-guld till här, inför den bästa publiken i världen. Vi misslyckades med detta, men jag vet att jag gav allt. Allt, säger han och hyllar sedan HV-fansen.

Hyllade publiken

– Vår publik. Makalös. Ni är helt underbara. Ni stöttar oss och vi känner det, i både med- och motgång. Vi gör det tillsammans. Sittplatspubliken, ni är lite som jag var under min karriär. Ni är helt okej under grundserien, men sedan under slutspelet växer ni till tigrar.

Sedan avslutar han talet med:

– Alla har en dröm. Det här är min. Pettan out.

David Petrasek har HV71 som moderklubb och debuterade i SHL 1994/95, och den säsongen slutade med att den då 19-årige backen fick fira sitt första SM-guld – men inte det sista.

Tre SM-guld

Både 2008 och 2010 var Petrasek en av nyckelspelarna när HV71 vann guld.

Lägg därtill att Petrasek har spelat 1038 SHL-matcher (grundserie+slutspel) samt att han har rekordet för antal poäng av en back under en säsong (53) och ni förstår att det är en av de största HV71-spelarna genom tiderna som nu för alltid kommer att ha sin tröja i taket på Kinnarps Arena.